$!Somos la verdadera Cuarta Transformación para Ahome, dice Domingo Vázquez en arranque de campaña

Previo a su arranque de campaña, el líder sindical de los electricistas entró a misa en la Parroquia de la Sagrada Familia, ubicada a un costado de la Plazuela San Francisco, donde se realizó el evento, y llegó apoyándose en una andadera debido a una lesión en una pierna.

”Dicen que el poder, cuando no hay convicción, cuando no hay principios, atonta a los inteligentes, y a los tontos los vuelve locos. Yo tengo principios, tengo ideales. Tengo los pies bien puestos en la tierra, no floto. Estoy con el pueblo, con los que menos tienen, así soy, no voy a cambiar nunca”, expresó.

Entre sus principales propuestas, mencionó acabar con la corrupción, apuntando que se van acabar los ‘negocios jugosos’ y las ‘extorsiones’ a comerciantes y empresarios; y mejorar los servicios públicos, reclamando que ahora Los Mochis es conocido como ‘Los Bachis’, por sus calles destrozadas, y el ‘pésimo’ servicio de agua potable, acusando que ‘han exprimido’ a la Japama.

”Nuestro proyecto tiene una gran ventaja, somos libres de cualquier compromiso político”, expuso.

Además, recordando que ha sido promotor deportivo durante dos décadas, Vázquez Márquez prometió a sus ‘amigos y amigas deportistas’ que tendrán ‘trato especial’.

Al evento asistieron los candidatos a Diputados locales Julio César Valdez, Cecilio Portillo, Dora Ayala y Arely Figueroa, así como el dirigente estatal del Partido del Trabajo, Leobardo Alcántara.