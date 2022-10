‘Somos Más que 53’ acude a agradecer al Presidente apoyo al magisterio de Sinaloa

GUAMÚCHIL, Salvador Alvarado._ Para agradecer por el apoyo al magisterio, el grupo disidente de maestros activos y jubilados “Somos Más que 53”, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, acudió a Guamúchil, donde este domingo el Presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene una reunión con autoridades federales y estatales.

“Somos la disidencia de la Sección 53 y acudimos a dar nuestra muestra de agradecimiento tanto a nuestro Presidente como al Gobernador del Estado por cumplir dos viejos anhelos de los trabajadores de la educación”, explicó Alfredo Heredia, líder de la organización.

El logro de la devolución del fondo de vivienda y la suspensión definitiva de la cuota sindical para jubilados y pensionados son las dos razones por las que el grupo de maestros y trabajadores de la educación acudió a mostrar su agradecimiento.

“Uno de ellos es la devolución del fondo de vivienda, que por muchos años fue negado y que hoy gracias al reconocimiento de este gobierno es un logro que se ha dado y que los trabajadores nos sentimos completamente satisfechos”.

“Esta semana, Gobierno del Estado anunció la suspensión del cese de esa cuota y por eso estamos agradecidos y venimos a mostrarlo de manera física aquí a la ciudad de Guamúchil”, informó Alfredo Heredia.

El maestro también explicó que el artículo 20 de los estatutos del sindicato señala que las cuotas sindicales son voluntarias para los jubilados y pensionados, sin embargo, por determinación de los líderes sindicales había sido descontada de manera obligatoria durante muchos años.

“Por muchísimos años siempre ha sido una obligación y fue una decisión unilateral de nuestra dirigencia estatal descontarla, pero lo más grave de esto es que no dicen, a pesar de que fue descontada por muchos años y se calcula alrededor de 20 millones de pesos anuales”, recalcó.

“Pues no dicen en qué se invierten, en qué se gastan, no hay transparencia, si existiera esa parte yo creo que todos estaríamos satisfechos, pero no es así”.