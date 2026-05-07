$!Son 5 personas las fallecidas en el incendio en plaza comercial en Los Mochis

Hasta el momento, suman cinco las personas fallecidas en el incendio registrado en una plaza comercial ubicada en Los Mochis. Así lo confirmó el director de Protección Civil Estatal, Roy Navarrete Cuevas, quien se encuentra en el lugar de los hechos.

El funcionario comentó a Noroeste que en una rueda de prensa encabezada por el Vicefiscal de la zona norte, se informó que, a simple vista, se identificaron a cuatro personas sin vida en el sitio. “Ahorita estamos enfocados en sofocar el fuego por completo, nos acompaña el Vicefiscal quien comentó que lamentablemente a simple vista se identifican cuatro personas”, expresó. Más tarde, se informó sobre otra persona fallecida a causa del incendio.

No obstante, señaló que en las próximas horas se dará a conocer información oficial y detallada sobre lo ocurrido. Asimismo, indicó que las autoridades y las distintas corporaciones de auxilio continúan trabajando en la emergencia y que el incendio presenta un avance del 80 por ciento en su control y sofocación.

El comandante de Bomberos confirmó que el incendio se encuentra prácticamente controlado gracias al trabajo coordinado entre Bomberos, Protección Civil y corporaciones de auxilio de los municipios de Juan José Ríos, Guasave y El Fuerte. Roy Navarrete Cuevas señaló que desde el primer momento fueron activados los protocolos de emergencia, priorizando el rescate y evacuación de personas, así como la contención del fuego para evitar su propagación. En materia de salud, se informó que 20 personas fueron atendidas en el sitio y dadas de alta de manera inmediata, mientras que otras 26 fueron trasladadas a diferentes hospitales para valoración médica. Actualmente permanecen 17 personas hospitalizadas y solamente una continúa bajo observación crítica. El resto presenta evolución favorable.

Aclaró que hasta el momento se desconoce si el incendio fue provocado, ya que los esfuerzos de las corporaciones están concentrados en extinguirlo por completo. El director de Protección Civil Estatal reconoció el profesionalismo y la capacidad de respuesta de los cuerpos de emergencia, destacando la coordinación interinstitucional para salvaguardar la seguridad de la población.

La Vicefiscalía Regional Zona Norte informó que hasta el momento se han localizado cuatro cuerpos sin vida plenamente visibles dentro de la zona afectada. Asimismo, se indicó que existe la posibilidad de una quinta víctima, aunque esto aún no ha sido confirmado oficialmente debido a que continúan los trabajos periciales y de procesamiento en el área.

Las autoridades también informaron que se mantendrá comunicación directa con familiares de las personas lesionadas y fallecidas, además de compartir información oficial sobre el estado de salud de quienes reciben atención médica. Respecto a la posible presencia de más personas al interior del inmueble, las autoridades señalaron que hasta el momento no existe una confirmación oficial, por lo que las labores de búsqueda e inspección continúan. Se exhorta a la ciudadanía a mantenerse informada únicamente a través de medios y canales oficiales, evitando difundir información no confirmada.