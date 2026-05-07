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Emergencia

Son cuatro personas las fallecidas en el incendio en plaza comercial en Los Mochis

Hasta el momento se ha logrado sofocar el 80 por ciento del fuego
Damaris Palomares |
07/05/2026 17:42
07/05/2026 17:42

Hasta el momento, suman cuatro las personas fallecidas en el incendio registrado en una plaza comercial ubicada en Los Mochis.

Así lo confirmó el director de Protección Civil Estatal, Roy Navarrete Cuevas, quien se encuentra en el lugar de los hechos.

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El funcionario comentó a Noroeste que en una rueda de prensa encabezada por el Vicefiscal de la zona norte, se informó que, a simple vista, se han identificado cuatro personas sin vida en el sitio.

“Ahorita estamos enfocados en sofocar el fuego por completo, nos acompaña el Vicefiscal quien comentó que lamentablemente a simple vista se identifican cuatro personas”, expresó.

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No obstante, señaló que en las próximas horas se dará a conocer información oficial y detallada sobre lo ocurrido.

Asimismo, indicó que las autoridades y las distintas corporaciones de auxilio continúan trabajando en la emergencia y que el incendio presenta un avance del 80 por ciento en su control y sofocación.

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Aclaró que hasta el momento se desconoce si el incendio fue provocado, ya que los esfuerzos de las corporaciones están concentrados en extinguirlo por completo.

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