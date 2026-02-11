Son nueve aspirantes quienes buscan la titularidad Órgano Interno de Control de Ahome

LOS MOCHIS._ Superan expectativas de participación la convocatoria lanzada para la búsqueda del nuevo titular del Órgano Interno de Control en Ahome.

La Síndica Procuradora, María Luisa Gómez Lizárraga, informó que dicha convocatoria cerró con un total de nueve aspirantes registrados.

Confirmó que, tras el cierre de la ventanilla el martes, se contabilizaron nueve expedientes, destacando que la totalidad de los interesados pertenecen al gremio de la abogacía.

“La convocatoria fue un éxito. Creímos que íbamos a tener pocos registros y no fue así. Tuvimos nueve registros y vamos a empezar a hacer la organización para las entrevistas”, declaró.

Al detallar los perfiles, precisó que la contienda se definirá entre tres mujeres y seis hombres, cuyas edades oscilan entre jóvenes y adultos, aunque subrayó un dato particular: no hubo diversidad de profesiones, el interés fue exclusivo de los licenciados en Derecho.

“Se registraron abogados, no hubo más... fueron más abogados. Pero todos los perfiles están buenos. Pero bueno, hay que seleccionar el que sea el mejor para este puesto tan importante y relevante como lo es Órgano del Control”, explicó.

Gómez Lizárraga adelantó que la fase de comparecencias arrancará este jueves.

La intención es realizar un análisis minucioso de cada uno de los perfiles para garantizar que no se escape ningún detalle sobre su trayectoria y capacidades.

“Vamos a empezar la organización para las entrevistas a partir de mañana, primeramente, Dios, y yo creo que estaremos terminando por allá el día jueves, viernes, para hacerlo despacio, ya que son nueve candidatos, seis hombres y tres mujeres”, indicó.

Enfatizó que el proceso será “muy cauteloso” y, por motivos de protección de datos personales, los nombres de los aspirantes se mantendrán bajo reserva hasta que se tenga una definición.

Una vez concluidas las entrevistas y seleccionado el perfil idóneo aquel que cumpla con los requisitos de honestidad y transparencia, la propuesta será presentada ante el pleno.

“En la próxima sesión de Cabildo, ahí la vamos a dar a conocer”, confirmó.

La Síndica Procuradora agradeció la respuesta de la ciudadanía y de los profesionistas interesados en la función pública.

“Le doy las gracias a todos aquellos que tuvieron la oportunidad de venirse a registrar y que quieran servir a Ahome como debe de ser, servir con honestidad, con transparencia y sobre todo con muchísima responsabilidad”, expresó.