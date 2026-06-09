$!Son tuberías obsoletas el detonante de nuevos socavones en Los Mochis

LOS MOCHIS._ Los recientes socavones que han fracturado el pavimento en diversos sectores de la ciudad no son eventos aislados ni producto de la casualidad, sino el resultado directo de una red hidráulica y sanitaria que, en varios tramos, ha superado su vida útil. Tras años de deterioro silencioso, las antiguas tuberías subterráneas están cediendo y abriendo boquetes en la superficie.

Ante esta situación, el Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano, catalogó la contingencia como un tema de máxima urgencia por lo cuál instruyó que la atención a estos puntos críticos sea prioritaria dentro de la agenda de obras, buscando mitigar cualquier riesgo para los automovilistas y peatones mientras se fortalece la deteriorada infraestructura urbana.

Para comprender la raíz de estos colapsos viales, el ingeniero Guadalupe Torres, gerente técnico y de operaciones de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama), detalló la mecánica del problema. Explicó que el conflicto nace en el subsuelo pues cuando una tubería con décadas de servicio sufre una fisura o colapso estructural, el agua que escapa comienza a lavar la tierra a su alrededor. Este deslave continuo genera enormes vacíos bajo el pavimento que, al quedarse sin soporte, terminan por hundirse abruptamente.