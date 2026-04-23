$!Sostiene Rocha reunión de último momento con manifestantes en Topolobampo

TOPOLOBAMPO._ Un par de centenares de manifestantes que se mantienen contra el polo de desarrollo en el norte de Sinaloa porque no fueron tomados en cuenta, sostiene una reunión de último momento con el Gobernador Rubén Rocha Moya.

La reunión se pactó inmediatamente después de que los manifestantes impidieron la celebración de una ceremonia de la colocación de la primera piedra de la planta Mexinol.

La mayoría son vecinos de pueblos indígenas, pescadores y activistas del organismo civil Aquí No, que mantiene su negativa a la construcción y operación de la planta de amoníaco de la firma GPO.