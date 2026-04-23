$!Sostiene Rocha reunión de último momento con manifestantes en Topolobampo

TOPOLOBAMPO._ Un par de centenares de manifestantes que se mantienen contra el polo de desarrollo en el norte de Sinaloa porque no fueron tomados en cuenta, sostiene una reunión de último momento con el Gobernador Rubén Rocha Moya.
La reunión se pactó inmediatamente después de que los manifestantes impidieron la celebración de una ceremonia de la colocación de la primera piedra de la planta Mexinol.
La mayoría son vecinos de pueblos indígenas, pescadores y activistas del organismo civil Aquí No, que mantiene su negativa a la construcción y operación de la planta de amoníaco de la firma GPO.
La reunión se realiza desde hace unos minutos en el Centro Cultural Carlos Ramón Cital García, que se ubica en la parte sur del malecón del puerto ahomense.
“Yo lo puse y por eso le exijo que me defienda”, le dijo una vecina afectada por la construcción de la planta.
“A todos los que señalamos a los políticos corruptos los están matando en todo el País, pero no les tenemos miedo “, señaló otro de los activistas.