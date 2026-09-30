$!Subcomité Municipal de Desarrollo avala inversión de $43 millones para agua, vivienda y alumbrado en Ahome

LOS MOCHIS._ Con una bolsa superior a los 43 millones de pesos, derivada de economías y reasignaciones de proyectos, el Subcomité Municipal de Desarrollo Social de Ahome aprobó el tercer paquete de obras de infraestructura del año, el cual priorizará servicios básicos y combate a la marginación.

La sesión de actualización del programa para este último trimestre de 2026 estuvo encabezada por el Secretario de Bienestar del Ayuntamiento, Joaquín Páez Roiz.

El funcionario acudió en representación del Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, quien se ausentó para coordinar el operativo de seguridad y asistencia a las familias de los campos pesqueros afectados por las fuertes marejadas que dejó el huracán Polo.

Durante su intervención, Páez Roiz explicó ante los integrantes del Subcomité que los recursos a ejercer provienen directamente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.

“Esta reunión es para la presentación del recurso disponible a la fecha del FAISMUN sumado a las economías y ahorros, y aprobar qué nuevos proyectos de obras y acciones se realizarán con dichos recursos para atender lo que la misma ciudadanía solicita”, detalló el Secretario.