Sube a 6 las personas fallecidas en incendio de plaza comercial de Los Mochis

Hasta el momento, suman seis las personas fallecidas en el incendio registrado en una plaza comercial ubicada en Los Mochis, informó la Fiscalía General de Sinaloa.

Entre las víctimas, se identificó a Mirna Leticia de 53 años, y su madre Estefanía, de 85 años.

Asimismo, entre los fallecidos se encuentran Martha Elena, de 50 años; Rosa Amelia, de 66 años; José Fabián, de 60 años; y Agustín Camilo, de 71 años.

En este incendio ocurrido la tarde jueves resultaron lesionadas por lo menos 30 personas, las cuales fueron trasladadas a diferentes hospitales.

El director de Protección Civil Estatal, Roy Navarrete Cuevas, confirmó para Noroeste que las autoridades y las distintas corporaciones de auxilio ya lograron sofocar el incendio al 100 por ciento.

Después de más de 12 horas, las labores para sofocar el fuego culminaron.

El jueves por la noche la Gobernadora interina de Sinaloa Yeraldine Bonilla estuvo presente en Los Mochis visitando a las personas hospitalizadas y acudiendo al lugar del incendio.