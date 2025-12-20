Suman 5 unidades nuevas a flotilla de Japama y OP Ecología en Ahome con una inversión de $4.5 millones

LOS MOCHIS._ Con una inversión de 4.5 millones de pesos para la adquisición de maquinaria de desazolve la cual fue aprobada por el Cuerpo de Regidores, el Ayuntamiento de Ahome incorporó cinco vehículos de carga pesada a la operación de los servicios municipales: tres camiones recolectores de basura gestionados para la empresa OP Ecología y dos unidades tipo Vactor las cuales fueron asignadas a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama).

El Presidente Municipal, Antonio Menéndez De Llano Bermúdez, encabezó el acto de la entrega de las unidades en la explanada de Palacio Municipal y detalló que la inclusión de los vehículos obedece a la necesidad de renovar el parque vehicular. Explicó que las unidades anteriores registraban averías en el sistema de transmisión y embrague en periodos de 45 a 60 días.

El funcionario señaló que dichas fallas causaban la interrupción de las rutas de recolección y aumentaban los costos de operación por concepto de reparaciones. Con la llegada de estos camiones, el sistema de recolección cuenta ahora con 14 unidades de modelo reciente.

“Los camiones por la edad que tenían de circulación, kilometraje y horas de servicio, pues era muy común que se descolcharan cada 45, 60 días o les pasaba algo a la transmisión siempre había una descompostura recurrente”, indico

Respecto a los camiones Vactor entregados a Japama, la autoridad municipal indicó que el equipo se utilizará para el mantenimiento de la red de drenaje y alcantarillado. Asimismo, adelantó que la administración contempla la compra de 17 unidades más para el año 2026.

Por su parte, Jesús Adrián Baldenebro López, Regidor del Ayuntamiento, comunicó que los recursos para la compra de las unidades provienen de ahorros etiquetados en coordinación con la Sindicatura Procuradora.

“En el caso particular de los Vactor fue un seguimiento que se dio y yo quiero reconocer primero que nada la sensibilidad del presidente, en segundo término el trabajo que se hace en equipo”, menciono el funcionario.

En el evento estuvieron presentes Iván Roberto Gálvez Meza, director de Servicios Públicos, y Emmanuel Higuera Terraza, gerente general de Japama, quienes recibieron el equipamiento para el inicio de operaciones en los sectores del municipio.