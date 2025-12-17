Suman tres camiones nuevos a la recolección de basura en Ahome

LOS MOCHIS._ El servicio de limpia en Ahome recibió un nuevo impulso con la llegada de tres camiones recolectores de basura adicionales.

El Alcalde Antonio Menéndez del Llano Bermúdez, ordenó que las unidades entraran en ruta inmediatamente, sin esperar a realizar actos públicos de entrega.

Con esta reciente incorporación, la administración municipal y la empresa concesionaria OP Ecología superan la proyección inicial.

El Alcalde detalló que el compromiso original contemplaba al menos 12 unidades nuevas, pero con estos refuerzos, la cifra de vehículos de modelo reciente que ya circulan por el municipio se estima entre 12 y 15 unidades.

“Ahorita me acaban de avisar en la mañana que llegaron otros tres más nuevos de la misma marca. Son equipados, con más eficiencia, tanto en combustible como en su funcionamiento”, declaró.

Explicó que la estrategia de no detener las unidades para la foto responde a la necesidad de mantener el ritmo en la recolección y rutas.

”Pónganlas a circular de una vez porque se ocupan y no me esperen”, manifestó.

Con esta renovación del parque vehicular ha tenido un impacto directo en la percepción ciudadana.

Según el reporte oficial, las quejas han disminuido considerablemente, dado que anteriormente la operatividad dependía de camiones antiguos que sufrían constantes averías mecánicas, dejando rutas enteras sin cobertura y zonas de difícil acceso en el olvido.

A pesar de la mejora en el equipamiento, el Ayuntamiento mantiene una postura de vigilancia estricta.

El Presidente Municipal aseguró que se supervisa el cumplimiento del contrato con la empresa privada en tres ejes fundamentales:

* Tratamiento y disposición final de los residuos.

* Cobertura de rutas y horarios.

* Adecuaciones logísticas ante el crecimiento de la mancha urbana.

La autoridad municipal reiteró que el termómetro real del servicio son los propios ahomenses, por lo que la supervisión se basa principalmente en los reportes que llegan vía directa al Ayuntamiento y a través de los medios de comunicación.