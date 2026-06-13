$!Supervisa Alcalde de Ahome la calle Ramón Valdez, obra terminada con concreto hidráulico

LOS MOCHIS._ En el marco de los programas de mejora a la infraestructura urbana y conectividad de Ahome, el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez realizó un recorrido para verificar la conclusión de los trabajos de pavimentación en la calle Ramón Valdez.

Esta supervisión urbana se llevó a cabo justo después de que el Mandatario concluyó una visita a la comunidad de Las Grullas Margen Izquierda, como parte de una agenda enfocada en abatir el rezago de infraestructura en distintos frentes del municipio.

La intervención de esta vialidad es para responder a la constante demanda ciudadana de contar con calles más seguras y duraderas. El proyecto técnico abarcó la rehabilitación de un tramo de 124 metros de longitud por 7 metros de ancho, en el cual se utilizó concreto hidráulico, un material que garantiza una mayor vida útil frente al tráfico vehicular y las inclemencias del clima.

Más allá de la superficie de rodamiento, la obra fue ejecutada bajo un esquema de diseño urbano integral en el cual los trabajos incluyeron la construcción de banquetas, guarniciones y, de manera destacada, rampas y accesos peatonales, garantizando así la movilidad universal y la seguridad de los transeúntes que habitan o circulan por la zona.