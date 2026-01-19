Supervisa Rocha avance del puente y camino Sinaloa de Leyva-El Opochi

SINALOA DE LEYVA.– El Gobernador Rubén Rocha Moya realizó un recorrido de supervisión por el puente y el camino que unirán el malecón de la cabecera municipal con la comunidad de El Opochi, infraestructura considerada clave para la conectividad y el desarrollo económico de esta región.

Acompañado por el Alcalde Rolando Mercado y el Secretario de Obras Públicas, Raúl Montero, el mandatario constató los trabajos y sostuvo que la obra permitirá un acceso más funcional y ordenado para habitantes y visitantes.

“Esta será la mejor forma de llegar a Sinaloa, pero además se lo merece. Sinaloa de Leyva tiene que entrar por una parte digna”, expresó.

Durante la visita, Rocha Moya saludó a los trabajadores y reconoció el avance del proyecto.

Señaló que espera regresar al municipio para encabezar la inauguración una vez concluida la construcción.

El contratista Juan Gabriel Osuna y la arquitecta Margarita Camacho informaron que actualmente se realizan labores de revestimiento de taludes, colocación de barandales y señalización.

Indicaron que el progreso general es del 87 por ciento y que la conclusión está prevista en un plazo aproximado de dos meses.

La infraestructura tiene una longitud de 385.86 metros y representa una inversión superior a 24.9 millones de pesos. De acuerdo con las autoridades, facilitará el traslado entre la cabecera y las comunidades aledañas, además de fortalecer la actividad turística y comercial del municipio.

En el recorrido también estuvieron presentes la Secretaria General de Gobierno, Yeraldine Bonilla Valverde, y el Secretario de Administración y Finanzas, Joaquín Landeros Guicho.