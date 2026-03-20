$!Supervisa Rocha Moya avance del puente Bellavista-Boca del Río-Las Glorias, en Guasave

BOCA DEL RÍO, Guasave._ Los trabajos de construcción del puente Bellavista-Boca del Río-Las Glorias, que se esperan concluyan a fin de año, fueron supervisados el jueves por el Gobernador Rubén Rocha Moya. Acompañado por el Secretario de Obras Públicas, Raúl Montero Zamudio; y por la Alcaldesa de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, el Mandatario estatal visitó las obras de cimentación de los 11 pilotes que sostendrán el puente de 300 metros de longitud.

De acuerdo a un comunicado, estos trabajos registran un avance del 30 por ciento, como lo dio a conocer el superintendente de la obra, el ingeniero Rosario Cervantes, quien explicó que una vez concluida la colocación de los pilares, se avanzará de manera más rápida porque ya se cuenta con vigas de prefabricado, por lo que todo el proyecto concluirá en diciembre próximo, en tiempo y forma de acuerdo a lo planeado. Como obra adicional se trabaja en la pavimentación de la carretera de 2 kilómetros de Bellavista, que conectará con uno de los extremos del puente, la cual quedará concluida en unas cuantas semanas y estará lista para el periodo vacacional de Semana Santa, para comodidad de los miles de paseantes que acuden a esta playa de Bellavista, se indicó.

Al respecto, Cervantes explicó que actualmente se trabaja en la base de la carretera, para iniciar la impregnación y enseguida colocar la superficie de rodamiento, que viene siendo la carpeta asfáltica. “La gente ya podrá usarla, pasar por ella ahora que vengan en Semana Santa; esa es una parte muy importante porque ya van a ver un beneficio adicional y los va a trasladar hasta aquí donde se está haciendo el puente”, añadió el Gobernador.

En cuanto a la obra del puente, cuya inversión es de 250 millones de pesos, Rocha Moya destacó que se ejecuta con una tecnología muy avanzada, que consiste en la colocación de los pilotes a gran profundidad sobre el lecho marino, en promedio a unos 40 metros, que impedirán su hundimiento. De igual manera señaló que se trabaja de manera paralela tanto en la cimentación de los 11 pilotes como en la elaboración de las 80 vigas de prefabricado que soportarán la superficie de rodamiento del puente, pues ya se tienen listas las primeras 36 vigas.

“Ahorita andamos en un 30 por ciento en el tema de la obra civil, pero cuando empecemos con la colocación de los cabezales y el prefabricado el avance será mayoritario, porque el ritmo de la cimentación es más lento pero estamos trabajando externamente el prefabricado y cuando llegue se empiece a colocar se verá demasiado la magnitud del avance”, aclaró por su parte el ingeniero encargado de la obra.