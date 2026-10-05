Suspenden clases presenciales este lunes en Ahome, El Fuerte y Juan José Ríos

Las actividades escolares presenciales fueron suspendidas este lunes 5 de octubre en los municipios de Ahome, El Fuerte y Juan José Ríos, debido al pronóstico de lluvias que prevalece en Sinaloa.

La Secretaría de Educación Pública y Cultura informó a las 5:55 horas, mediante el Aviso número 13, que la suspensión fue determinada como medida preventiva y por recomendación de Protección Civil.

La medida aplica durante el turno matutino y contempla a todos los niveles educativos de escuelas públicas y privadas de los tres municipios.

La dependencia estatal señaló que la decisión busca prevenir riesgos para estudiantes, docentes y personal educativo ante las condiciones meteorológicas previstas para este lunes.

La SEPyC pidió a la comunidad educativa mantenerse informada únicamente a través de sus canales oficiales, donde se comunicarán cualquier actualización relacionada con las actividades escolares.