$!Suspenden clases y activan operativo en Ahome por lluvias de hasta 75 milímetros

LOS MOCHIS._ Un amanecer con lluvia y fuertes vientos obligó a la suspensión de actividades escolares en el municipio de Ahome, donde autoridades de Protección Civil implementaron un operativo preventivo ante el pronóstico de precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros para las próximas horas.
El director de la corporación municipal, Teniente Mario Cosme Gallardo, detalló que el fenómeno meteorológico comenzó a registrarse minutos antes de las 06:00 horas de este lunes 14 de septiembre, teniendo como punto de entrada el puerto de Topolobampo.
Actualmente, una extensa banda nubosa cubre la totalidad del Municipio.
“Estamos esperando acumulados importantes de 50 a 75 milímetros en un lapso corto de tiempo. La interacción de las bandas nubosas con el viento está muy presente en la región”, advirtió Gallardo.
Urgió a la población a implementar protocolos familiares de seguridad y evitar salir a la calle a menos que sea estrictamente necesario.
Debido al riesgo que representan las condiciones actuales, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, en coordinación con el Estado y el Municipio, dictaminó la suspensión de clases.
Las autoridades confirmaron que mantendrán un monitoreo constante del clima para definir en las próximas horas si la medida se extiende también al turno vespertino.
Por instrucciones del Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, las distintas dependencias municipales se mantienen en alerta. Cuadrillas de Servicios Públicos ya operan en el desazolve y limpieza de bocas de tormenta para mitigar el riesgo de inundaciones.
En paralelo, personal del DIF Ahome y la Secretaría de Obras Públicas están listos para intervenir si las precipitaciones comprometen sectores vulnerables.
Aunque hasta el momento las sindicaturas no reportan situaciones críticas o daños extremos, Cosme Gallardo subrayó que la infraestructura municipal está preparada para habilitar refugios temporales de manera inmediata si la situación lo amerita.
El funcionario hizo un llamado a la ciudadanía para no exponerse a corrientes de agua y exhortó a consultar únicamente las redes y canales oficiales del Ayuntamiento o de Protección Civil, evitando la difusión de información no verificada.