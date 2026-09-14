$!Suspenden clases y activan operativo en Ahome por lluvias de hasta 75 milímetros

LOS MOCHIS._ Un amanecer con lluvia y fuertes vientos obligó a la suspensión de actividades escolares en el municipio de Ahome, donde autoridades de Protección Civil implementaron un operativo preventivo ante el pronóstico de precipitaciones de entre 50 y 75 milímetros para las próximas horas. El director de la corporación municipal, Teniente Mario Cosme Gallardo, detalló que el fenómeno meteorológico comenzó a registrarse minutos antes de las 06:00 horas de este lunes 14 de septiembre, teniendo como punto de entrada el puerto de Topolobampo. Actualmente, una extensa banda nubosa cubre la totalidad del Municipio.

“Estamos esperando acumulados importantes de 50 a 75 milímetros en un lapso corto de tiempo. La interacción de las bandas nubosas con el viento está muy presente en la región”, advirtió Gallardo. Urgió a la población a implementar protocolos familiares de seguridad y evitar salir a la calle a menos que sea estrictamente necesario. Debido al riesgo que representan las condiciones actuales, la Secretaría de Educación Pública y Cultura, en coordinación con el Estado y el Municipio, dictaminó la suspensión de clases. Las autoridades confirmaron que mantendrán un monitoreo constante del clima para definir en las próximas horas si la medida se extiende también al turno vespertino.