Suspenderá CFE suministro de energía eléctrica en fraccionamiento Privanzas de Los Mochis

Con el fin de realizar labores de mejora a la infraestructura, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) suspenderá por cuatro horas el suministro de energía eléctrica en fraccionamiento Privanzas de Los Mochis, Ahome, el próximo 16 de diciembre de 2025.

La suspensión se realizará de 10:00 a 14:00 horas.

Los trabajos consisten en instalación de un registro subterráneo y ampliación de red de media tensión, de un circuito de la subestación Mochis Las Villas, esto con el fin de mejorar la calidad y continuidad del servicio de energía, informó la CFE.