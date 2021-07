$!Taxistas de Guasave sobreviven a pandemia, plataformas digitales y alza de costos

“Si bien es cierto no es suficiente, hemos venido transitando para ir paliando y cubriendo las necesidades y compromisos que tenemos los que prestamos este servicio, por créditos, el sustento familiar, las obligaciones que tenemos con la propia organización, no es lo suficiente, pero nos ha ayudado a caminar para ir saliendo de los compromisos”, subrayó.

GUASAVE._ No ha sido fácil, pero los más de 120 concesionarios de taxis que tiene Guasave han logrado que su actividad sobreviva a pesar de lidiar con una pandemia de más de 15 meses, a la competencia de las plataformas digitales y al incremento de los costos de operación , expresó César Cervantes Cervantes.

El dirigente de los taxistas indicó que por la pandemia del Covid-19 no han bajado la guardia y cuidan todas las medidas y recomendaciones del Sector Salud, tanto con el usuario como con el propio conductor del taxi.

“No hemos descuidado la limpieza y sanitización, el fin de semana hubo una sanitización general de las unidades en las instalaciones de la Delegación de Trabajadores del Volante y eso habla que estamos preocupados, porque el ciudadano confía en el servicio y en que las unidades están limpias”, dijo.

Cervantes Cervantes agregó que a la emergencia sanitaria se suma la competencia de quienes prestan este mismo servicio a través de plataformas digitales como Uber o DiDi.

“No podemos descartar que sí anden trabajando, no en la medida como ellos quisieran porque la ciudad no da para ellos, nosotros ya tenemos una gran cartera de usuarios que afortunadamente apelamos a la voluntad de esos ciudadanos que nos han venido ocupando y podemos decir que nos hemos mantenido en ese nivel, a pesar de que andan trabajando estas plataformas de manera ilegal, porque no están autorizadas para prestar el servicio”, subrayó.

El secretario general de la alianza Fernando Amilpa aclaró que no están en contra de la modernización mediante el uso de plataformas digitales, siempre y cuando sean reguladas dentro del transporte concesionado, que son los que tienen la autorización para prestar el servicio y para eso pagan impuestos, permisos, placas, tarjetas y calcomanías.

Cervantes Cervantes añadió que los costos de operación se han elevado, por el incremento en el precio de la gasolina y refacciones para sus unidades; sin embargo, han mantenido los precios que dentro de la ciudad oscilan de los 40 a 60 pesos por viaje, dependiendo de la distancia, esto para no afectar la economía de sus usuarios.