Temen que consulta indígena sobre la planta de amoniaco sea otro megafraude: Colectivo Aquí No

TOPOLOBAMPO, AHOME._ Después de que se anunciara por parte del Gobernador Rubén Rocha Moya, que la realización de la consulta indígena sobre la planta de amoniaco, integrantes del colectivo Aquí No, señalaron que temen que sea otro megafraude.

“Lo que van a hacer es un megafraude como lo que cometieron con su ejercicio participativo, lo que ellos le llamaron consulta, señor López Obrador, lo están engañando no fue consulta, fue ejercicio participativo en donde cometieron todas las ilegalidades habidas y por haber. Acarrearon gente, compraron votos y fueron de una sola parte, aquí esto no puede continuar”, comentó Armando Pinzón.

“Y lo que va a suceder ahora con la supuesta consulta indígena, espero que los compañeros no la permitan ya, porque va a ser otro megafraude que van a cometer, tienen todos los dados cargados a su favor”.

Señaló además que no están de acuerdo y que no quieren la consulta, puesto que no se puede pasar por lo legal, ya que nada ni nadie puede estar por encima de la ley.

Señaló que existen amenazas por parte de Gobierno y en los tres niveles, dijo que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ya le entró al juego y no ve el daño que le van a hacer a esta Bahía.

“De esta Bahía dependemos 2 mil 500 pescadores, 3 mil, ¿cuántos empleos va a dar la planta de amoniaco? 143 empleos, una vez terminado, por que es altamente automatizada, hay mucha diferencia”, dijo.

“ Aquí tenemos muchas familias que nos hemos mantenido durante 136 años que tiene Topolobampo, nos hemos mantenido de este charco que está aquí es la empresa más grande que yo he conocido”.

El manifestante expresó que se irán hasta la última instancia, ya que hay ejemplos como lo que acaba de ocurrir en el Tren Maya.

“Vamos hasta la última instancia, ahorita acaban de parar el tramo 5 del Tren Maya, con una suspensión definitiva que hizo el juez, aquí tenemos cinco suspensiones definitivas, dos resoluciones de fondo de la Suprema Corte de Justicia que considera a Lázaro Cárdenas y Ohuira, ellos se quedaron sin permiso, ¿cómo van a empezar una obra?, esta consulta es si la gente quiere”, dijo.