LOS MOCHIS._ Luego de que el Instituto Nacional Electoral cancelara las candidaturas de Manuel Guillermo Chapman y Ana Ayala por sus antecedentes de violencia política en razón de género, Angelina Valenzuela Benites señaló que no sólo ahora, sino siempre ha temido represalias.

“Todo el tiempo he temido represalias, desde que empezamos esta lucha. Hemos vivido acoso, hemos vivido represalias en todos los aspectos, pero estamos seguros y estamos confiados... Dicen que la justicia no es pronta y expedita, pero llega, y llegó justo en el momento que tenía que llegar”, comentó.

El Consejo General del INE canceló las candidaturas a Diputaciones federales de Chapman y Ayala porque omitieron en su declaración 3 de 3 que tenían sentencia firme por violencia política de género.

Ambos, cuando se desempeñaban como Alcalde de Ahome y Tesorera Municipal, recibieron sentencia de parte del Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa por violencia política en razón de género en la vertiente obstrucción del cargo y acoso laboral en contra de Angelina Valenzuela, entonces Síndico Procuradora del Ayuntamiento, en los juicios TESIN-JDP-21/2019 y TESIN-JDP-05/2020.

Aún así, Chapman fue registrado por Morena como candidato a Diputado federal por representación proporcional, y Ayala por mayoría relativa en el Distrito 02.

“Ellos tienen todavía un recurso de revisión, pero si la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la que los sentenció por violencia política, que ahí es donde tienen el recurso de revisión, pues sería incongruente que a su misma sentencia le den para atrás”, apuntó.

“Pero además, incurrieron en delitos electorales, mintiéndole a una instancia no judicial. Aparte de lo que interpusimos, todavía hay una instancia en donde ellos por oficio se les va a seguir una carpeta por delitos electorales... Entonces, esa ya no es responsabilidad mía, porque yo no los mandé a que mintieran, ¿verdad?”, agregó.

‘MIS HIJOS ESTÁN FUERA DE SINALOA’

Cabe recordar, que está vigente una denuncia de Angelina Valenzuela Benites contra Manuel Guillermo Chapman y algunos de sus ex colaboradores en el Ayuntamiento por amenazas.

Aunado a eso, la candidata de Fuerza por México a la Alcaldía de Ahome ha reforzado sus medidas de seguridad, y las de su familia, ante el ambiente de ataques derivado de las campañas políticas.

“Mis hijos no están aquí, no están dentro del Estado ya desde hace muchos días, por el tema de seguridad, por el tema de que ya sabíamos lo que venía”, expuso.

“No es un tema de temporalidad, porque lo estoy viviendo... Las luchas siempre son así, cuestan; cuestan ideales y cuestan mucho los valores, y aún así nosotros no nos hemos quebrantado”, añadió.

En ese contexto, exhortó a las autoridades a reforzar la seguridad del proceso electoral, tanto para candidatos como para la ciudadanía, de cara a las elecciones del 6 de junio.