TOPOLOBAMPO._ Entre memorias de un pasado fundacional y el eco festivo de su malecón, el Histórico y Heroico Puerto de Topolobampo conmemoró este 17 de noviembre sus 140 años de historia. La celebración oficial se vistió de comunidad y reconocimiento al premiar el talento, la entrega y el esfuerzo diario de hombres y mujeres que han dejado huella en el desarrollo de la sindicatura. Durante la Sesión Solemne de Cabildo, celebrada en el Centro Cultural Carlos Ramón Cital García, el Ayuntamiento de Ahome representado por el Secretario Cutberto Ríos Beltrán, en funciones de Encargado del Despacho de Presidencia, acompañado por la Síndica Procuradora María Luisa Gómez Lizárraga y el cuerpo de regidores entregaron distinciones especiales a destacados ciudadanos.





Los aplausos del público asistente resonaron para Ofelia Atondo Chang, quién fue galardonada en el ámbito educativo; así también como los deportistas Sinue Villalobos Olguín y Jaime Fernando Urías Cota; Jesús Alonso Espinoza Mejía, distinguido por su labor en acción social; Sinue Francisco Peña Gaxiola, en el rubro cultural, y Juan José Quiñónez Gámez, por su destacada trayectoria profesional. En su mensaje de bienvenida ante la comunidad, el Síndico Municipal de Topolobampo, Joel Ulises Pinzón Vázquez, enfatizó que los festejos no solo celebran el calendario, sino la transformación tangible del puerto. Agradeció al Gobierno municipal las obras recientes que han mejorado la calidad de vida de las familias, como la pavimentación de cuatro nuevas calles y la rehabilitación integral de las redes de agua, drenaje, alcantarillado y alumbrado público, pilares fundamentales para la salud, la seguridad y el bienestar colectivo.





A nombre de los habitantes, Ascary Chávez Patila ofreció una emotiva y amplia reseña histórica del devenir porteño, recordando que Topolobampo se mantiene firme como la puerta económica más estratégica y pujante no solo del municipio de Ahome, sino de todo el norte de Sinaloa. Durante la ceremonia se hicieron los Honores a la Bandera a cargo de la Escolta y Banda de Guerra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome.