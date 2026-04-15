$!Topolobampo revive su historia al celebrar el 112 aniversario de la primera batalla aeronaval del mundo

TOPOLOBAMPO._ Las aguas y el cielo de la bahía de Topolobampo volvieron a ser protagonistas de la historia al conmemorarse el 112 aniversario del primer combate aeronaval a nivel mundial, una hazaña ocurrida un 14 de abril durante la época de la Revolución Mexicana que posicionó a este puerto en los libros de la historia militar moderna.

Con el izamiento de bandera por parte del personal militar, autoridades de los tres órdenes de gobierno, estudiantes y sociedad civil se congregaron para rendir tributo a los hechos de 1914.

El acto cívico estuvo encabezado por el Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, en coordinación con mandos de las Fuerzas Armadas, como el Vicealmirante Saúl Bandala, Comandante de la Octava Zona Naval.

Durante la ceremonia, la narrativa de los hechos históricos cobró vida a través de la voz de José Herón Pedro Couto, historiador de la Secretaría de Marina.