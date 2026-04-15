$!Topolobampo revive su historia al celebrar el 112 aniversario de la primera batalla aeronaval del mundo

TOPOLOBAMPO._ Las aguas y el cielo de la bahía de Topolobampo volvieron a ser protagonistas de la historia al conmemorarse el 112 aniversario del primer combate aeronaval a nivel mundial, una hazaña ocurrida un 14 de abril durante la época de la Revolución Mexicana que posicionó a este puerto en los libros de la historia militar moderna.
Con el izamiento de bandera por parte del personal militar, autoridades de los tres órdenes de gobierno, estudiantes y sociedad civil se congregaron para rendir tributo a los hechos de 1914.
El acto cívico estuvo encabezado por el Alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, en coordinación con mandos de las Fuerzas Armadas, como el Vicealmirante Saúl Bandala, Comandante de la Octava Zona Naval.
Durante la ceremonia, la narrativa de los hechos históricos cobró vida a través de la voz de José Herón Pedro Couto, historiador de la Secretaría de Marina.
En su reseña oficial, detalló el contexto sociopolítico de la época y subrayó cómo el enfrentamiento aéreo y marítimo en las costas sinaloenses representó un auténtico parteaguas en las tácticas de guerra a nivel global.
El Presidente Municipal hizo eco de la trascendencia de esta fecha y aprovechó la tribuna para hacer un llamado a la conservación de la memoria colectiva.
“Este tipo de actos fortalecen nuestra identidad y nos permiten honrar acontecimientos que han marcado el rumbo de nuestra Nación”, puntualizó.
El evento, que contó con una nutrida participación de contingentes estudiantiles, no se limitó al protocolo oficial, sino que extendió su programa hacia la divulgación cultural.
Al término del acto cívico, la comitiva y los ciudadanos se trasladaron a las instalaciones del Centro Cultural Profr. Carlos Ramón Cital, donde se tuvo la exposición de la réplica del legendario Biplano Sonora.
Fue el propio creador de la obra, el ingeniero Arturo Noriega, quien se encargó de explicar los detalles técnicos de la aeronave, mientras que el investigador local Ernesto Gatica cerró la jornada con una crónica sobre los heroicos vuelos de aquel mes de abril.