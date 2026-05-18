$!Topolobampo se alista para la segunda edición de la Regata ‘Gente de Mar’ 2026

LOS MOCHIS._ En un esfuerzo conjunto por proyectar las bellezas naturales del norte de Sinaloa y consolidar a la región como un destino clave para el deporte acuático, autoridades y organizadores anunciaron el regreso de la Regata “Gente de Mar” 2026.

La segunda edición de este evento recreativo y gratuito se llevará a cabo el próximo sábado 20 de junio, como parte integral de las conmemoraciones por el Día de la Marina en el puerto de Topolobampo.

Durante la presentación oficial, Ariana Carrera Ugarte, directora de Turismo de Ahome, enfatizó que la bahía tiene el potencial para convertirse en un epicentro de experiencias en contacto con la naturaleza y representa la identidad marítima del puerto como una gran oportunidad para seguir impulsando el turismo náutico.

La travesía iniciará en punto de las 7:00 horas, zarpando desde la Marina Domingo. El contingente atravesará la emblemática zona de manglares de Islas Verdes para culminar el recorrido en la Playa Las Conchitas.