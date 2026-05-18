$!Topolobampo se alista para la segunda edición de la Regata ‘Gente de Mar’ 2026

LOS MOCHIS._ En un esfuerzo conjunto por proyectar las bellezas naturales del norte de Sinaloa y consolidar a la región como un destino clave para el deporte acuático, autoridades y organizadores anunciaron el regreso de la Regata “Gente de Mar” 2026.
La segunda edición de este evento recreativo y gratuito se llevará a cabo el próximo sábado 20 de junio, como parte integral de las conmemoraciones por el Día de la Marina en el puerto de Topolobampo.
Durante la presentación oficial, Ariana Carrera Ugarte, directora de Turismo de Ahome, enfatizó que la bahía tiene el potencial para convertirse en un epicentro de experiencias en contacto con la naturaleza y representa la identidad marítima del puerto como una gran oportunidad para seguir impulsando el turismo náutico.
La travesía iniciará en punto de las 7:00 horas, zarpando desde la Marina Domingo. El contingente atravesará la emblemática zona de manglares de Islas Verdes para culminar el recorrido en la Playa Las Conchitas.
Sobre la exigencia física del evento, Mariel Zapata, presidenta de Naukop y principal organizadora, aclaró que la ruta está perfectamente diseñada para ser un paseo familiar, por lo que no es necesario contar con experiencia previa para sumarse al contingente.
Además de fomentar el deporte y la convivencia, la regata servirá como punta de lanza de una nueva estrategia económica y de promoción. La Dirección de Turismo confirmó que ya se sostienen mesas de trabajo con el sector empresarial y turístico de La Paz, Baja California Sur. El objetivo es aprovechar las conexiones marítimas y aéreas existentes para atraer a visitantes de la península hacia las aguas ahomenses.
Para asegurar el éxito de la actividad y salvaguardar la integridad de los asistentes, se implementarán diversas medidas respaldadas por el Instituto Municipal del Deporte de Ahome (IMDA), bajo la dirección de José Pablo García Cota, así como por las autoridades marítimas.
Aunque se proyecta la participación de 150 kayaks y paddleboards, el tope máximo será de 200 registros estrictos para garantizar un mejor control del contingente.
Por su parte Pedro Enrique Armenta, representante de la Capitanía de Puerto Clase A de Topolobampo, confirmó el despliegue de un operativo integral que contará con unidades marítimas y terrestres de vigilancia.
Los interesados podrán registrarse a partir del día 25 de mayo acudiendo a las oficinas de la Dirección de Turismo de Ahome o contactando directamente al comité organizador.