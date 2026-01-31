$!Topolobampo se prepara para celebrar el Carnaval 2026: ‘Fantasías, la Magia del Mar’

LOS MOCHIS._ El Ayuntamiento de Ahome y el comité organizador presentaron oficialmente los detalles del Carnaval Topolobampo 2026: “Fantasías, la Magia del Mar”, buscando superar los récords de asistencia y calidad artística de años anteriores.
Del 19 al 22 de febrero, el puerto de Topolobampo se convertirá en el epicentro de la fiesta al celebrar el Carnaval en el norte de Sinaloa.
El Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez aseguró que la instrucción es clara: consolidar esta celebración como un referente regional, garantizando espectáculos de primer nivel y acceso gratuito para todas las familias.
La cartelera artística es uno de los platos fuertes de esta edición. El cierre del domingo 22 estará a cargo de Germán Montero y su banda, quien pondrá el broche de oro tras el desfile. Asimismo, la agrupación local con proyección nacional, Diferente Nivel, encabezará la noche del viernes 20 de febrero.
Sin embargo, lo que ha generado gran expectativa es la “hermandad” carnavalera con el sur del estado. Héctor Limón, Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán 2024, será el invitado de lujo para el desfile de carros alegóricos del domingo, trayendo consigo la algarabía característica de la máxima fiesta porteña.
Este año, el Carnaval tendrá un reto y una oportunidad logística única al recibir el arribo de un crucero turístico, durante este sábado 21 de febrero, por lo cual se extenderá la fiesta desde tempranas horas para recibir a los turistas.
Debido a esto, la actividad iniciará a las 07:00 horas con una “tricicleada” y clases de Zumba para recibir a los visitantes internacionales, seguidos de batucadas matutinas y exhibiciones culturales en el malecón, culminando por la noche con la coronación de la Reina del Carnaval, Moana Renata, y la presentación de Grupo La Kaña.
Por su parte, el Alcalde reiteró el compromiso de blindar la seguridad y limpieza del puerto, asegurando que las condiciones están dadas para que locales y turistas disfruten sin contratiempos.
Durante la presentación, acompañados por la directora de Turismo, Arianna Carrera, y la titular del IMAC, María Teresa Flores, se presentó a quienes portarán la corona:
• Moana Renata y José Ernesto: Reina del Carnaval y Rey de la Alegría
• Hilary Jacqueline: Reina de los Juegos Florales
• Ashley Canobio: Reina de la Diversidad
• Ivana del Mar e Iker Ernesto: Soberanos infantiles
Agenda Estelar Carnaval Topolobampo 2026: “Fantasías, la Magia del Mar”
• Jueves 19: Coronación infantil y música de Juan Ortega (23:00 horas)
• Viernes 20: Inauguración oficial y presentación de Diferente Nivel (23:00 horas)
• Sábado 21: Arribo de Crucero (07:00) horas y baile con La Kaña (23:00 horas)
• Domingo 22: Gran Desfile con Héctor Limón (17:00 horas) y clausura con Germán Montero (23:00 horas)