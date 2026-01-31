$!Topolobampo se prepara para celebrar el Carnaval 2026: ‘Fantasías, la Magia del Mar’

LOS MOCHIS._ El Ayuntamiento de Ahome y el comité organizador presentaron oficialmente los detalles del Carnaval Topolobampo 2026: “Fantasías, la Magia del Mar”, buscando superar los récords de asistencia y calidad artística de años anteriores.

Del 19 al 22 de febrero, el puerto de Topolobampo se convertirá en el epicentro de la fiesta al celebrar el Carnaval en el norte de Sinaloa.

El Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez aseguró que la instrucción es clara: consolidar esta celebración como un referente regional, garantizando espectáculos de primer nivel y acceso gratuito para todas las familias.

La cartelera artística es uno de los platos fuertes de esta edición. El cierre del domingo 22 estará a cargo de Germán Montero y su banda, quien pondrá el broche de oro tras el desfile. Asimismo, la agrupación local con proyección nacional, Diferente Nivel, encabezará la noche del viernes 20 de febrero.

Sin embargo, lo que ha generado gran expectativa es la “hermandad” carnavalera con el sur del estado. Héctor Limón, Rey de la Alegría del Carnaval de Mazatlán 2024, será el invitado de lujo para el desfile de carros alegóricos del domingo, trayendo consigo la algarabía característica de la máxima fiesta porteña.