Topolobampo: sin avalar planta de amoniaco, ¡Aquí No! participa en diálogo

El colectivo ¡Aquí No!, que mantiene una clausura simbólica contra la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, se incorporó a las mesas de diálogo convocadas por el Gobierno federal, aunque reiteró que mantendrá su rechazo al proyecto y su protesta en defensa de la Bahía de Ohuira.
Los integrantes del colectivo acudieron con el respaldo científico, técnico y legal con el que han sustentado la defensa de la Bahía de Ohuira, localizada en el Estado de Sinaloa, y su postura de rechazo a la planta de amoniaco de la empresa filial de la compañía alemana Proman.
“Con la seriedad, la responsabilidad y la apertura que siempre han caracterizado a nuestro movimiento informamos que participaremos en las mesas de diálogo (...) Asimismo, al concluir cada jornada de reuniones informaremos a la sociedad sobre los avances y acuerdos que se vayan alcanzando”, señalaron los integrantes del colectivo en un comunicado.
La planta de amoniaco fue clausurada simbólicamente el 15 de junio por el pueblo mayo-yoreme, vecinos de la Bahía de Ohuira y Topolobampo, Sinaloa, e integrantes del colectivo ¡Aquí No! para demandar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que frenen dicho megaproyecto.
Los inconformes instalaron un plantón pacífico frente a la terminal de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Topolobampo, Sinaloa.
¿Qué se ha dicho en las mesas de diálogo?
Las mesas de diálogo convocadas por el gobierno federal, la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, las comunidades indígenas, los pescadores y la sociedad civil fueron multidisciplinarias y se realizaron del 18 al 23 de julio.
Los temas que se abordaron en las mesas de diálogo fueron el desarrollo de proyectos productivos para la región; la evaluación de beneficios para la producción agrícola; la situación actual y condiciones ambientales de la Bahía y las autorizaciones y obligaciones ambientales.
La primera mesa estuvo a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y fue moderada por Iván Ramos Méndez, su director de Participación y Consulta Indígena.
En la sesión se acordó ampliar el análisis de la situación que enfrentan las comunidades indígenas.
En materia ambiental se expuso información relacionada a las características y antecedentes de la Bahía de Ohuira y su designación como sitio Ramsar, es decir un humedal de importancia internacional, vital para miles de aves migratorias, delfines, ballenas y para la pesca que sustenta a las comunidades.
En México hay 144 sitios Ramsar reconocidos, uno de ellos es el sistema lagunar de Santa María-Topolobampo-Ohuira que se ubica en el Golfo de California. Su valor ecosistémico destaca por ser una zona de invernación y anidación de aves. Además, por ser un refugio y centro de cría para camarón y otras especies.
La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) reconoce al sistema de manglares de Santa María-Topolobampo-Ohuira como un sitio de relevancia biológica que requiere de rehabilitación ecológica.
El organismo señala que la productividad pesquera está estrechamente ligada a la conservación de los manglares, que funcionan como áreas de alimentación para diversas especies de importancia comercial, como jaibas y peces.
La Semarnat mencionó en un comunicado que, ante la designación de la Bahía de Ohuira como un humedal de importancia internacional y la biodiversidad en la zona, se privilegiará la revisión técnica y la vigilancia permanente “sobre la construcción y futura operación de la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa”.
Comunidades defienden su tradición pesquera
En la segunda mesa de diálogo, encabezada por la Secretaría de Economía, acudieron representantes del Gobierno de México, el colectivo ¡Aquí No! y de la empresa.
La Secretaría informó que Gas y Petroquímica de Occidente presentó las acciones de desarrollo económico asociadas al proyecto y manifestó su disposición para construir nuevas directrices con la comunidad.
En contraste, representantes de comunidades y de cooperativas pesqueras compartieron la importancia que la Bahía de Ohuira tiene para la vida del pueblo mayo-yoreme.
Defendieron la pesca por tratarse de una actividad ancestral que forma parte de su identidad cultural, de su organización comunitaria y de su sistema económico, del cual depende la subsistencia de numerosas familias.
Aunque el sector pesquero enfatizó que la operación de la planta de amoniaco afectará su actividad económica la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), un órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), precisó en un comunicado que los permisos de pesca se mantendrán vigentes. Incluso mencionó que la planta de amoniaco no intervendrá con la pesca.
Además, la Conapesca señaló que en conjunto con el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentables (IMIPAS) se establecerá un programa de monitoreo en la bahía para analizar de forma mensual las especies capturadas en los principales campos pesqueros de la zona y la calidad del agua, con la finalidad de asegurar la viabilidad de la pesca.
“La empresa se compromete a instalar comités de vigilancia ambiental integrados por habitantes locales para supervisar la calidad del aire y del agua de la Bahía de Ohuira”, aseguró Conapesca