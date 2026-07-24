Topolobampo: sin avalar planta de amoniaco, ¡Aquí No! participa en diálogo

El colectivo ¡Aquí No!, que mantiene una clausura simbólica contra la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, se incorporó a las mesas de diálogo convocadas por el Gobierno federal, aunque reiteró que mantendrá su rechazo al proyecto y su protesta en defensa de la Bahía de Ohuira. Los integrantes del colectivo acudieron con el respaldo científico, técnico y legal con el que han sustentado la defensa de la Bahía de Ohuira, localizada en el Estado de Sinaloa, y su postura de rechazo a la planta de amoniaco de la empresa filial de la compañía alemana Proman. “Con la seriedad, la responsabilidad y la apertura que siempre han caracterizado a nuestro movimiento informamos que participaremos en las mesas de diálogo (...) Asimismo, al concluir cada jornada de reuniones informaremos a la sociedad sobre los avances y acuerdos que se vayan alcanzando”, señalaron los integrantes del colectivo en un comunicado. La planta de amoniaco fue clausurada simbólicamente el 15 de junio por el pueblo mayo-yoreme, vecinos de la Bahía de Ohuira y Topolobampo, Sinaloa, e integrantes del colectivo ¡Aquí No! para demandar a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) que frenen dicho megaproyecto. Los inconformes instalaron un plantón pacífico frente a la terminal de la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA) en Topolobampo, Sinaloa.

Colectivo ¡Aquí No!, en sesión con la Secretaría de Economía. ( )



¿Qué se ha dicho en las mesas de diálogo? Las mesas de diálogo convocadas por el gobierno federal, la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, las comunidades indígenas, los pescadores y la sociedad civil fueron multidisciplinarias y se realizaron del 18 al 23 de julio. Los temas que se abordaron en las mesas de diálogo fueron el desarrollo de proyectos productivos para la región; la evaluación de beneficios para la producción agrícola; la situación actual y condiciones ambientales de la Bahía y las autorizaciones y obligaciones ambientales. La primera mesa estuvo a cargo del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y fue moderada por Iván Ramos Méndez, su director de Participación y Consulta Indígena. En la sesión se acordó ampliar el análisis de la situación que enfrentan las comunidades indígenas. En materia ambiental se expuso información relacionada a las características y antecedentes de la Bahía de Ohuira y su designación como sitio Ramsar, es decir un humedal de importancia internacional, vital para miles de aves migratorias, delfines, ballenas y para la pesca que sustenta a las comunidades. En México hay 144 sitios Ramsar reconocidos, uno de ellos es el sistema lagunar de Santa María-Topolobampo-Ohuira que se ubica en el Golfo de California. Su valor ecosistémico destaca por ser una zona de invernación y anidación de aves. Además, por ser un refugio y centro de cría para camarón y otras especies. La Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) reconoce al sistema de manglares de Santa María-Topolobampo-Ohuira como un sitio de relevancia biológica que requiere de rehabilitación ecológica. El organismo señala que la productividad pesquera está estrechamente ligada a la conservación de los manglares, que funcionan como áreas de alimentación para diversas especies de importancia comercial, como jaibas y peces. La Semarnat mencionó en un comunicado que, ante la designación de la Bahía de Ohuira como un humedal de importancia internacional y la biodiversidad en la zona, se privilegiará la revisión técnica y la vigilancia permanente “sobre la construcción y futura operación de la planta de amoniaco en Topolobampo, Sinaloa”.

Representantes de comunidades y cooperativas pesqueras defienden la pesca. ( )