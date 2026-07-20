$!Tormenta matutina sorprende a Los Mochis; despliegan brigadas de emergencia por encharcamientos en vialidades

LOS MOCHIS._ Una mañana de nubarrones y precipitaciones constantes tomó por sorpresa a los habitantes de Los Mochis y comunidades aledañas durante la mañana de este lunes 20 de julio. Ante el repentino cambio de clima, el Gobierno de Ahome activó un dispositivo de respuesta rápida enfocado en el desazolve de rejillas, atención a vialidades inundadas y vigilancia estrecha en las zonas con mayor historial de vulnerabilidad. Según los reportes entregados por Protección Civil Sinaloa, la franja norte del Estado registrará precipitaciones moderadas con acumulados estimados de 5 a 25 milímetros.





Sin embargo, debido a la fuerza con la que impactaron las primeras descargas pluviales, los equipos de auxilio locales no descartan registrar cifras superiores al cierre de la jornada. Además, se prevé que las precipitaciones continúen a lo largo del día acompañadas de descargas eléctricas y fuertes ráfagas de viento. Entre las recomendaciones principales emitidas por los cuerpos de socorro destacan el Manejar con luces encendidas y reducir la velocidad para evitar derrapes o averías mecánicas en zonas profundas, permanecer en resguardo, evitando la circulación innecesaria de adultos mayores y menores de edad y consultar únicamente fuentes oficiales para dar seguimiento a la evolución del clima y evitar la difusión de rumores. El plan de contingencia se mantiene activo no solo en el casco urbano de Los Mochis, sino también en las siete sindicaturas del municipio.



