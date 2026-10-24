Trabaja Luz Verónica Avilés para tener la coordinación de Morena en Badiraguato

SURUTATO, Badiraguato._ La Diputada local de Morena, Luz Verónica Avilés Rochín, confirmó que se registró para buscar la coordinación municipal de su partido en Badiraguato, un proceso interno que representa un paso previo en la ruta política rumbo a la definición de la candidatura a la Alcaldía.

Avilés Rochín señaló que hizo público su registro, al igual que otros cuatro compañeros que también manifestaron su aspiración dentro del partido.

La legisladora dijo confiar en que Morena realizará una encuesta transparente para definir quién encabezará la coordinación municipal.

“Estamos trabajando, pues yo no es nuevo mi trabajo de territorio, tengo cinco años de Diputada y antes de ser Diputada, pues asimismo también conozco las necesidades del municipio”, expresó.

Su interés por participar en el proceso responde, afirmó, a su vínculo con Badiraguato y al conocimiento de las necesidades de sus habitantes, a partir de sus recorridos por las distintas comunidades.

“El amor que le tengo a mi Badiraguato y el amor que le tengo a mi gente”, respondió al ser cuestionada sobre las razones que la llevaron a registrarse.

Avilés Rochín señaló que busca contribuir al desarrollo del municipio y dar continuidad al trabajo que, sostuvo, ha realizado desde su responsabilidad como Diputada local.

Entre las necesidades que identificó para Badiraguato mencionó la generación de empleos y el aprovechamiento de su potencial turístico.

Como ejemplo, destacó la actividad turística de Surutato y mencionó otros sitios que, consideró, podrían atraer visitantes, como la cabecera municipal, San José de las Delicias y la presa Adolfo López Mateos, conocida como El Varejonal.

La Diputada también mencionó próximas actividades turísticas, entre ellas eventos de ciclismo, senderismo y una cabalgata de invierno, como parte de las opciones para atraer visitantes.

El registro de Avilés Rochín se da en el proceso interno de Morena para definir a quien coordinará los trabajos del partido en Badiraguato. La designación de esa figura deberá distinguirse de la posterior definición de la candidatura a la Presidencia Municipal.