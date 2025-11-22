Trabajadores de casinos y gasolineras clausurados en Los Mochis exigen pago y liquidación

LOS MOCHIS._ Los trabajadores de casinos y gasolineras que fueron clausurados recientemente en Los Mochis, tras un operativo federal, han solicitado apoyo ante la Dirección de Trabajo y Previsión Social en Sinaloa por la incertidumbre de que se violenten sus derechos laborales.

Denuncian que no han recibido su última quincena y desconocen qué pasará con sus liquidaciones.

El operativo de cierre, llevado a cabo por fuerzas federales como la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ha generado un conflicto laboral que está siendo atendido por las autoridades estatales.

El director de Trabajo y Previsión Social en Sinaloa, Marco Antonio Zazueta Zazueta, confirmó la presencia de los afectados en las instalaciones de la dependencia de Los Mochis.

“Nosotros estamos brindando el servicio a todos los trabajadores que consideran que se les ha violentado algún derecho laboral. En la unidad de Los Mochis ya tuvimos la presencia de compañeros que no han recibido su último pago y no saben qué pasará con su liquidación”, expresó.