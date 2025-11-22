Trabajadores de casinos y gasolineras clausurados en Los Mochis exigen pago y liquidación

LOS MOCHIS._ Los trabajadores de casinos y gasolineras que fueron clausurados recientemente en Los Mochis, tras un operativo federal, han solicitado apoyo ante la Dirección de Trabajo y Previsión Social en Sinaloa por la incertidumbre de que se violenten sus derechos laborales.
Denuncian que no han recibido su última quincena y desconocen qué pasará con sus liquidaciones.
El operativo de cierre, llevado a cabo por fuerzas federales como la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ha generado un conflicto laboral que está siendo atendido por las autoridades estatales.
El director de Trabajo y Previsión Social en Sinaloa, Marco Antonio Zazueta Zazueta, confirmó la presencia de los afectados en las instalaciones de la dependencia de Los Mochis.
“Nosotros estamos brindando el servicio a todos los trabajadores que consideran que se les ha violentado algún derecho laboral. En la unidad de Los Mochis ya tuvimos la presencia de compañeros que no han recibido su último pago y no saben qué pasará con su liquidación”, expresó.
El funcionario estatal fue enfático al señalar que, si bien el cierre de las empresas se dio bajo operativos federales relacionados con concesiones, esto no vulnera los derechos de los trabajadores, los cuales están garantizados por la Ley Federal del Trabajo.
“Independientemente de los operativos federales, el derecho del trabajador no se puede vulnerar. Nuestra obligación es defenderlo conforme lo marca la Ley Federal del Trabajo”, subrayó.
Por otra parte, detalló el proceso que seguirán para garantizar los pagos y liquidaciones, por la ruta legal.
Cada caso será canalizado al Centro de Conciliación Laboral.
Conciliación: Esta instancia buscará agotar el proceso para alcanzar un acuerdo entre patrón y trabajador.
Demanda: Si no se logra una solución conciliatoria, los afectados podrán proceder con una demanda formal, y la Procuraduría de la Defensa del Trabajo los acompañará en todo el proceso legal.
El director de Trabajo y Previsión Social concluyó con un llamado a la calma y la confianza de que tengan la certeza que todo se resolverá de la mejor manera posible y que serán los tribunales quienes determinen los pagos y las resoluciones finales en caso de llegar a esa instancia.
“Que tengan la certeza los trabajadores que estamos para defender los intereses de ellos que marca la Ley Federal del Trabajo”.