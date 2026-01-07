Trabajadores se intoxican en empaque de Juan José Ríos, ya están fuera de peligro: Gobierno estatal

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que los trabajadores que resultaron intoxicados en un empaque ubicado en Juan José Ríos se encuentran fuera de peligro, de acuerdo con la información recabada por las autoridades estatales.

Durante una entrevista señaló que actualmente se revisan las causas que originaron el incidente, como parte de las acciones de seguimiento por parte de las dependencias correspondientes.

Rocha Moya indicó que la prioridad de las autoridades fue la atención médica inmediata de las personas afectadas, y que, una vez estabilizada la situación de salud de los trabajadores, se inició el proceso de revisión para determinar qué originó la intoxicación.

El Gobernador confirmó que Protección Civil del Estado se encuentra realizando una revisión de los protocolos internos del empaque, con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad y prevenir que un hecho similar vuelva a ocurrir.

Añadió que este tipo de inspecciones forman parte de los procedimientos habituales que se aplican cuando se presentan incidentes que ponen en riesgo la salud de los trabajadores, y que los resultados de estas revisiones permitirán definir las medidas necesarias.

Rocha Moya reiteró que, hasta el momento, la información disponible señala que no hay personas en estado grave, y que el caso continúa bajo análisis por parte de las autoridades estatales.