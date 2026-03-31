$!Tránsito de Ahome anuncia prohibición y decomisos de Razers que circulen en la arena en Semana Santa

LOS MOCHIS._ Con el firme propósito de salvaguardar la integridad de miles de vacacionistas, la Dirección de Vialidad y Tránsito de Ahome implementará una estricta restricción contra la circulación de vehículos 4x4 y todoterreno en la franja de arena de las playas del municipio durante esta Semana Santa.

Luis Geovanny Villegas Achoy, titular de la corporación, fue tajante al señalar que el objetivo principal del operativo de este año es priorizar al peatón. Explicó que unidades como los populares Razers o cuatrimotos tendrán estrictamente prohibido el paso a la orilla del mar, limitando su tránsito únicamente a las vías de rodamiento establecidas, como los accesos principales del balneario El Maviri.

“En la playa está prohibido lo que vienen siendo los vehículos todoterreno. La autorización va a ser para que anden circulando por las calles de la playa, que vienen siendo la vía principal. Pero por la orilla del mar automáticamente está prohibido; en la orilla de la playa no van a ver vehículos todoterreno”, sentenció el funcionario.