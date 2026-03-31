$!Tránsito de Ahome anuncia prohibición y decomisos de Razers que circulen en la arena en Semana Santa

LOS MOCHIS._ Con el firme propósito de salvaguardar la integridad de miles de vacacionistas, la Dirección de Vialidad y Tránsito de Ahome implementará una estricta restricción contra la circulación de vehículos 4x4 y todoterreno en la franja de arena de las playas del municipio durante esta Semana Santa.
Luis Geovanny Villegas Achoy, titular de la corporación, fue tajante al señalar que el objetivo principal del operativo de este año es priorizar al peatón. Explicó que unidades como los populares Razers o cuatrimotos tendrán estrictamente prohibido el paso a la orilla del mar, limitando su tránsito únicamente a las vías de rodamiento establecidas, como los accesos principales del balneario El Maviri.
“En la playa está prohibido lo que vienen siendo los vehículos todoterreno. La autorización va a ser para que anden circulando por las calles de la playa, que vienen siendo la vía principal. Pero por la orilla del mar automáticamente está prohibido; en la orilla de la playa no van a ver vehículos todoterreno”, sentenció el funcionario.
Ante la inminente llegada masiva de turistas locales y foráneos, las autoridades viales buscan erradicar el riesgo que representa mezclar vehículos de motor con familias y niños jugando en la arena.
“Estos vehículos todoterreno no van a ingresar, porque por toda la playa vamos a tener peatones y familias que van a estar conviviendo y pues tenemos que tratar de evitar algún tipo de incidente ahí que suceda. Negativo, en este año no les vamos a permitir”, reiteró Villegas Achoy, confirmando que la vigilancia será permanente.
Para quienes decidan ignorar el reglamento e invadir las zonas exclusivas para bañistas, las consecuencias serán aplicadas sin distinciones. El director de Vialidad advirtió el protocolo a seguir en caso de incumplimiento:
- Decomiso inmediato: Cualquier vehículo 4x4 o todoterreno detectado circulando sobre la arena será asegurado por los elementos de tránsito.
- Retención extendida: Las unidades remitidas permanecerán bajo el resguardo de la autoridad municipal y solo serán entregadas hasta que haya concluido el periodo vacacional.
- Multas económicas: Además del aseguramiento, los propietarios deberán cubrir las multas correspondientes a las faltas al reglamento de vialidad.
Finalmente, la autoridad municipal lanzó un exhorto a los conductores de este tipo de unidades a mostrar civilidad, respetar la delimitación de los espacios recreativos y contribuir para que Ahome logre un saldo blanco durante este periodo vacacional.