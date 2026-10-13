$!Tránsito Municipal integra a siete auxiliares viales para atender el caos vehicular en el Centro de Los Mochis

Con este nuevo ingreso, el escuadrón vial quedó conformado por 18 mujeres enfocadas en la orientación ciudadana, la protección del peatón y la prevención del caos en las intersecciones más concurridas del centro de la ciudad.

LOS MOCHIS._ Para hacer frente a los constantes congestionamientos y garantizar la seguridad de quienes transitan por el primer cuadro de la ciudad, la Dirección de Tránsito Municipal de Ahome integró a siete nuevas auxiliares viales a sus labores operativas.

Luis Geovany Villegas Achoy, director de la corporación, detalló que previo a salir a las calles, las nuevas agentes atravesaron un proceso de capacitación en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Durante su formación, fueron instruidas en técnicas de control de tráfico, ética profesional y responsabilidades operativas.

"Van a desempeñarse en apoyo a los peatones y a la circulación, para evitar congestionamientos y atender situaciones como los vehículos estacionados en doble fila, entre muchas otras funciones", precisó el mando vial.



Priorizan puntos críticos y zonas escolares

Ante la proximidad de la recta final del año, periodo en el que históricamente se dispara la movilidad urbana en el sector comercial, la corporación mantiene activos sus operativos tácticos. No obstante, el estado de fuerza obliga a la dependencia a focalizar sus esfuerzos.

Villegas Achoy reconoció que el personal actual no es suficiente para tener presencia en la totalidad de las instituciones educativas del municipio.

Por ello, la estrategia consiste en dar prioridad a las escuelas, zonas universitarias y áreas de sucursales bancarias donde el embotellamiento durante los horarios de entrada y salida resulta más severo.

El director de Tránsito aprovechó para lanzar un exhorto a los automovilistas a sumar esfuerzos mediante la empatía y la civilidad al volante.

Remarcó que acatar la señalética, evitar estacionarse en sitios prohibidos o en doble fila, y mostrar cortesía son acciones determinantes para prevenir percances.

"El llamado a la ciudadanía es a conducir a la defensiva y tener educación vial. Si vemos que un vehículo quiere cambiar de carril, hay que disminuir un poco la velocidad para permitirle el paso debemos ser más conscientes y respetarnos entre conductores", concluyó.