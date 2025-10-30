Transportista reclama a productores por cierre de caseta en Cuatro Caminos

El bloqueo parcial instalado este jueves en la caseta de Cuatro Caminos por integrantes de Campesinos Unidos de Sinaloa generó inconformidad entre transportistas de carga.

Uno de ellos reclamó a los productores por las afectaciones derivadas del cierre y exigieron que las manifestaciones se trasladen a la Ciudad de México, donde se toman las decisiones de política agrícola.

Conductores que quedaron varados en los accesos de la caseta, y uno de ellos señaló su molestia al señalar que el bloqueo limita su jornada laboral y retrasa las entregas de mercancía.

“Nosotros también batallamos para sacar adelante el trabajo, pagamos combustible, casetas y refacciones cada vez más caras, y ahora no podemos circular por un problema que deberían resolver con el Gobierno federal, no con nosotros”, expresó uno de los transportistas que esperaba en la fila.

El transportista regresó a su unidad a esperar que continúe el bloqueo.



Abren paso para una persona enferma

Uno de los tráileres que se encontraba atorado en el bloqueo pidió que se reabriera el tránsito pues llevaba a una persona enferma.

Los agricultores revisaron la situación y al corroborarla abrieron la circulación para que pasara esa unidad.