$!Transportistas mantienen protesta frente la subdelegación del IMSS Los Mochis

Los manifestantes mantiene el plantón frente a la Plaza Caracol, y aseguran que no levantarán la protesta hasta ser escuchados por las autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social en Culiacán.

LOS MOCHIS._ Transportistas de carga agrupados en la sociedad cooperativa “Gustavo Díaz Ordaz” continúan, por segundo día consecutivo, con el bloqueo a las instalaciones de la subdelegación del IMSS en Los Mochis, en exigencia de una audiencia con la delegación estatal ante lo que consideran un cobro injustificado por más de 8 millones de pesos.

Daniel Mancinas Ochoa, presidente de la Cooperativa, mencionó que la reunión solicitada podría concretarse este jueves 11 de diciembre, y será clave para definir los próximos pasos del movimiento.

“Estamos firmes, no hay tregua. Hasta que no tengamos una respuesta directa de la delegación estatal, no nos moveremos de aquí”, declaró Mancinas Ochoa.

Los inconformes aseguran que el cobro millonario obedece a supuestas omisiones administrativas por parte del IMSS, las cuales ellos aseguran ya fueron aclaradas en su momento.

Tras el bloqueo por parte de los transportistas han impedido el acceso al personal y usuarios de la subdelegación del IMSS en la ciudad, lo que ha generado molestias entre derechohabientes que acuden a realizar trámites o gestiones médicas.