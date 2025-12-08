$!Transportistas toman la Subdelegación del IMSS, y acusan cobros arbitrarios por $8 millones

LOS MOCHIS._ Un caos vial y el cierre total de las calles aledañas a la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social es derivado de una protesta iniciada la mañana de este lunes 8 de diciembre, por integrantes de la Sociedad Cooperativa de Transporte de Carga “Gustavo Díaz Ordaz”. Utilizando sus propias unidades pesadas como barrera, los transportistas bloquearon las calles Nezahualcóyotl y Zaragoza, en el sector conocido como Plaza Caracol, con un poco más de 30 unidades pesadas como barrera, los inconformes denuncian que es una cacería fiscal y que pretende imponerles un adeudo de aproximadamente 8 millones de pesos.





Daniel Mancinas Ochoa, presidente del Consejo de Administración de la organización, explicó que la inconformidad surge tras una auditoría del IMSS. Según el líder del gremio, la dependencia federal cruzó datos con el SAT y determinó una supuesta omisión en las cuotas obrero-patronales. El argumento de los manifestantes es que el Seguro Social intenta integrar las utilidades netas que genera cada camión como parte del salario diario integrado de los choferes, lo cual eleva exponencialmente la base de cotización y, por ende, el monto a pagar. “Nosotros no estamos dando de baja a nadie, seguimos pagando el salario corrido estamos cotizando los 365 días del año y esta gente pues quiere cobrarnos ese asimilado al salario que no se nos hace justo”, reclamó Mancinas Ochoa.





Los transportistas advirtieron que, las unidades no serán movidas y el bloqueo permanecerá activo hasta que funcionarios de alto nivel del IMSS ofrezcan una solución que no ponga en riesgo el patrimonio de las familias de los más de 140 socios afectados.