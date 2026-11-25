GUASAVE._ Aunque algunos comercios volvieron a operar y la circulación vehicular muestra signos de recuperación, la vida pública y el calendario de espectáculos en Guasave enfrentan una parálisis marcada por la cautela ciudadana, a cinco días del operativo federal en el que fue detenido Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo" Isidro.

A contracorriente de los llamados de autoridades municipales y estatales, quienes sostienen que existen condiciones para regresar a la rutina, comités organizadores, promotores y sectores sociales han optado por evitar aglomeraciones ante el temor de que se registren nuevos brotes de violencia o despliegues armados.

Una de las medidas recientes es la tradicional Feria de la Virgen del Rosario, cuyo arranque estaba programado para el próximo domingo 29 de noviembre y nos e llevará a cabo.

La suspensión de esta verbena no solo interrumpe una celebración de profundo arraigo espiritual y familiar, sino que deja en vilo el ingreso de decenas de comerciantes locales, ferieros y prestadores de servicios que dependen de esta temporada para repuntar sus ventas anuales.

El repliegue de actividades comenzó con la cancelación de la Expo Gastronómica 2026 y se extendió rápidamente hacia otras actividades públicas, incluyendo la suspensión del Grill Fest y la postergación indefinida de la marcha conmemorativa por el Día Naranja.

A esta lista se sumó la cancelación de la presentación oficial del Carnaval Guasave 2027, evento previsto para este miércoles 25 de noviembre en el Auditorio Héroes de Sinaloa, donde se revelarían la temática de las fiestas, las convocatorias y se realizaría la imposición de bandas a la corte real.

La resistencia de la población a participar en concentraciones masivas responde al recuerdo reciente del pasado viernes 20 de noviembre, cuando cientos de familias que paseaban por el malecón, realizaban compras o convivían en la cabecera municipal tuvieron que resguardarse durante horas dentro de establecimientos y viviendas para protegerse de las detonaciones.

Si bien desde esa jornada no se han reportado enfrentamientos de la misma escala, la presencia permanente de corporaciones militares patrullando la ciudad mantiene latente la percepción de riesgo entre los habitantes, quienes han optado por reducir su movilidad nocturna y evitar zonas de alta concurrencia mientras la tranquilidad colectiva termina de restablecerse.