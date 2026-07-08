$!Tras casi un siglo de abandono, dragan dren Juárez para mitigar inundaciones

“Vamos avanzando bien en el desazolve, trajimos máquinas de brazo largo, había un espejo de agua de unos 20 centímetros y estamos dejando de dos metros y medio a tres metros de profundidad”, detalló el Alcalde durante la supervisión de la obra.

El Presidente Municipal, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, informó que la magnitud del rezago en el canal ha exigido el despliegue de maquinaria especializada para poder recuperar la capacidad de desfogue de la ciudad.

LOS MOCHIS._ En una intervención calificada como histórica para la infraestructura hidráulica de Ahome, el Gobierno Municipal arrancó con los trabajos de limpieza y desazolve profundo del Dren Juárez, una obra que no recibía mantenimiento de esta magnitud desde 1934 y que resulta vital para reducir el riesgo de inundaciones durante la presente temporada de lluvias.

Actualmente, el frente de trabajo opera con dos máquinas excavadoras, aunque se espera el arribo de dos unidades adicionales para acelerar el paso. Para lograrlo, el Ayuntamiento ha establecido alianzas con el sector agrícola local.

“El módulo Santa Rosa nos está prestando maquinaria, incluso para atender un tramo que no es de su módulo, pero sabe la necesidad. Entre todos estamos buscando que en las próximas lluvias nos vaya lo mejor posible”, reconoció Menéndez de Llano.

Debido a las dimensiones técnicas y ambientales del dren Juárez, el proyecto de rescate se ha sectorizado en tres tramos específicos que requieren distintos abordajes tales como la Fase de ampliación, que comprende un tramo de aproximadamente 6.5 kilómetros, donde se ejecuta un dragado lateral estándar con el fin de recuperar el ancho original del dren.

La Fase de profundización, la cual abarca la zona que actualmente luce como una laguna superficial (con apenas 20 centímetros de agua). Aquí, la maquinaria pesada excavará hasta formar un canal de tres metros de profundidad.

Y por último la Fase ecológica en la zona que colinda con el manglar. En este punto, Menéndez de Llano precisó que la intervención se realizará de forma estrictamente artesanal y manual, en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), ya que está prohibido el ingreso de equipo motorizado.

Finalmente, el Presidente Municipal fue claro al advertir que, dada la escala de los trabajos y las décadas de abandono, la obra no concluirá en su totalidad este año. No obstante, garantizó que el avance será constante y bajo supervisión permanente para asegurar que Los Mochis cuente con una vía de desagüe funcional frente a las recientes precipitaciones.