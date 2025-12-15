$!Tras casi un siglo sin mantenimiento, iniciaran con el desazolve del dren Juárez con limpieza artesanal

El Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez confirmó que, tras meses de gestión burocrática, la Semarnat y autoridades federales otorgaron los permisos necesarios para iniciar con los trabajos de desazolve este próximo mes de enero.

LOS MOCHIS._ En una maniobra inédita que combina la urgencia de seguridad civil con el respeto ecológico, el Ayuntamiento de Ahome intervendrá en la desembocadura del Dren Juárez utilizando métodos manuales y balsas, descartando el uso de maquinaria pesada para no impactar el ecosistema protegido.

La importancia de la obra radica en su función hidráulica ya que el canal transporta entre el 70 y el 75 por ciento de toda el agua pluvial que cae sobre la ciudad, pero su tramo final donde desemboca hacia la Bahía de Santa María se ha convertido en un cuello de botella.

“El día de hoy podemos dar la noticia que después de que solicitamos el documento a través de todas las instancias posibles avisándoles y pidiéndoles que nos concedan la oportunidad de desazolvar ese último tramo de dren, por fin podemos hacerlo”, declaró el Presidente Municipal.

La situación del dren es crítica debido al abandono histórico por su parte, Mario Cosme Gallardo, coordinador municipal de Protección Civil, reveló un dato contundente y es que el tramo no ha recibido mantenimiento mayor desde 1934.

Esta acumulación de sedimentos y vegetación de casi 90 años provoca “remansos”, es decir, que el agua retroceda hacia la ciudad en lugar de salir al mar, presionando la red de drenaje y causando colapsos.

“En los últimos dos kilómetros que tenemos, pues en su mayoría es basura, parte de vegetación, que ha inundado el cauce de este dren y, por lo tanto, las obras que el señor presidente ha manifestado el transcurso del mes de enero en coordinación con obras públicas, nosotros estaremos trabajando en ese sentido para desazolvar”, indico Cosme Gallardo.

La estrategia técnica rara cumplir con la estricta normatividad ambiental, la limpieza será manual. Se retirará basura y escombro mediante equipos de flotación para proteger los manglares.

En una primera etapa, se busca recuperar una profundidad de 1.5 metros, lo cual liberará significativamente el flujo para la temporada de lluvias 2026. Jesús Ernesto Tapia Castro, director de Obras Públicas, señaló que ya se coordinan con los módulos de riego para definir la logística del personal y equipamiento.

El proyecto no será de una sola ocasión; las autoridades comprometieron un esquema de mantenimiento anual para evitar que el azolve vuelva a poner en riesgo a la población ahomense.