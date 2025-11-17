$!Traslada Cabildo de Ahome poderes a Topolobampo; celebran 139 aniversario del puerto

TOPOLOBAMPO._ Para conmemorar el 139 aniversario de la fundación del puerto de Topolobampo, el Cabildo de Ahome en pleno trasladó los poderes municipales a esta sindicatura para celebrar una Sesión Solemne, la mañana de este lunes, 17 de noviembre. El evento protocolario, que tuvo lugar en la sindicatura, fue encabezado por el cuerpo de regidores y autoridades municipales, así como por el síndico municipal de Topolobampo, Joel Ulises Pinzón Vásquez. El Secretario del Ayuntamiento, Cutberto Ríos Beltrán, fue el encargado de presidir el desahogo de los tres puntos del orden del día, centrados en la celebración histórica.





Durante la sesión, se recordó la gesta histórica de la fundación del puerto, ocurrida el 17 de noviembre de 1886 con la llegada del barco de vapor “Altata”, en el cual viajaban 150 colonos, entre ellos el ingeniero estadounidense Albert Kinsey Owen, visionario fundador del puerto. Durante la ceremonia se entregaron reconocimientos a personas destacadas de la sindicatura de Topolobampo, por sus aportaciones al desarrollo social, cultural y deportivo de la comunidad. Los galardonados este 2025 fueron, en el Ámbito Educativo, Francisco Esqueda Quintero y Zaida Pacheco Perea; en el Ámbito Deportivo, Lamec Dávalos Pillado; en Acción Social, Rodolfo Espinoza Gutiérrez y Sergio Carrillo Gonzáles; y en Trayectoria Cultural, Educativa y Deportiva, Adámar Luque Izaguirre.



