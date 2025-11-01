Trasladan a Mazatlán a menores rescatados en aguas de Topolobampo para brindarles mejor resguardo

LOS MOCHIS._ De los 28 menores de edad que fueron rescatados en altamar frente al puerto de Topolobampo, presuntamente en situación de traslado irregular, 23 fueron trasladados este sábado a Mazatlán con el fin de garantizarles un espacio más adecuado para su resguardo y atención integral.

Nancy Janeth Nieblas Valdez, directora del DIF Ahome, dio a conocer que el movimiento fue instruido por el DIF Sinaloa en coordinación con el DIF Nacional y el gobierno de Chiapas, estado del cual son originarios los menores.

“El fin es que por medio del DIF estatal se nos solicitó a nosotros como municipio que los tuviéramos en las mejores condiciones de resguardo. Se trasladan porque hay más espacio donde los llevamos, van a poder tener mejores condiciones para dormir, para tener baño, aseo personal y demás, en un solo espacio”, explicó.