Una cosa son los pecados y otra cosa es la violación a la Ley, dice Cecilia Covarrubias sobre despenalización del aborto

LOS MOCHIS._ Ante la posibilidad de que en estos días se discuta la despenalización del aborto en el Congreso del Estado, la Diputada Cecilia Covarrubias González dijo que respeta mucho a las mujeres que opinen distinto pero que el tema ‘debe de ir’.

“Sinaloa debe despenalizar la interrupción del embarazo, como lo marca la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muy pronto, el Congreso del Estado de Sinaloa tendrá el marco jurídico para no criminalizar a las mujeres en el tema. Creo fehacientemente que una cosa son los pecados y otra cosa es la violación a la Ley”, externó.

En ese sentido, aseguró estar a favor de la vida y desear que todas las mujeres embarazadas lleguen a un término feliz, pero consideró que eso es una utopía, señalando que los abortos existen a diario y hay mujeres que se exponen a condiciones de clandestinidad e insalubridad.

“Yo di a luz un 21 de mayo, once días antes tenía mi primogénito en el vientre y le decía a mi esposo que me felicitara porque era mi día ya, el 10 de mayo del 2003, que era mi día porque el chamaco ya existía, aunque lo tuviera todavía adentro. Lo pongo en la mesa esto porque bendita la mujer que dé a luz, que conciba en su vientre vida, y ojalá que todas tengan términos de embarazos felices”, comentó.

“Ninguna mujer, creo yo, se levanta contenta para ir a que le hagan un legrado, ha de ser un trauma, ha de ser algo muy fuerte, y con esa conciencia que tenemos, el Estado debe brindar la seguridad de no criminalizar a las mujeres por tomar esas difíciles decisiones”, agregó.

El 9 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación mandató que en Sinaloa se elimine la criminalización de las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, lo cual debe ser acatado y modificar el Código Penal estatal.

A finales de ese mismo mes, la Comisión de Equidad Género y Familia del Congreso del Estado anunció que no se llegó a dictaminar al respecto debido a amenazas hacia sus integrantes.

Cuestionada sobre ello, Covarrubias González dijo que el tema se bajó de la agenda porque decidieron escuchar más las opiniones a favor y en contra antes de emitir un dictamen, aunque señaló que algunos ‘grupos’ sí han intentado persuadirla.

“Mi teléfono, mi correo, está saturado, hay grupos que tienden a ser muy insistentes, insidiosos, en decirme cómo debo de votar o cómo no debo de votar, sobre todo con la perspectiva religiosa. Entonces, no me queda más que respetar, pero ya es algo que se ha estudiado mucho”, compartió.

La morenista indicó que esta misma semana se podría exponer el tema ante el Pleno, con una iniciativa que contempla la posibilidad de abortar antes de las 14 semanas de gestación, y comparó el derecho a interrumpir el embarazo con el poder de decidir ‘si quieres andar con cabello o sin cabello, o andar parada de manos’.

“Al Estado le corresponde atender los derechos y la seguridad en tema de salud, y a los padres nos corresponde la crianza, generar los valores de nuestros hijos para que eso no suceda. Que la interrupción del embarazo no esté penalizado no significa que se promueve, atendemos una realidad”, sentenció.