$!Una tortuga marina, de las más grandes del planeta, es rescatada y liberada en Sinaloa; quedó atrapada en redes de pesca

Alan Zavala Norzagaray, jefe del departamento de Vida Silvestre del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional, del Instituto Politécnico Nacional, explicó que se trata de una tortuga laúd juvenil o sub adulto que midió un metro con ocho centímetros y pesó 98 kilogramos, el cual había quedado atrapado de manera incidental en las redes de unos pescadores.

“Es la tortuga marina más grande que hay en el planeta, es la única en su género dermochelys”, dijo, “hay registros previos de estos animales de casi una tonelada, pero es cada ves más difícil encontrar animales que alcancen las tallas máximas, literalmente ya no las dejan llegar a las tallas máximas”, lamentó.

Zavala Norzagaray celebró que en gran parte gracias al trabajo que desde hace más de 15 años han venido realizando en la protección de las tortugas marinas, muchos pescadores se han concientizado y ahora son protectores de estas especies.

“Es inevitable que la actividad pesquera no captura de manera incidental algunas especies, pero lo importante es que se sensibilicen a no matarlos, no consumirlos, sí están lastimados a avisar y sí están en buenas condiciones a liberarlos inmediatamente”, dijo.

El investigador comentó qué las dos tortugas laúd a las que anteriormente las colocaron transmisores antes de liberarlas, una de ellas llegó hasta Guatemala hasta que dejó de funcionar el transmisor en un lapso de mes y medio, y la otra se desplazó por el Golfo de California, entre Mazatlán y Los Cabos, hasta que dejó de transmitir en un mes.

Ahora están ansiosos de ver qué información les arroja esta nueva tortuga liberada en Las Glorias, dijo.