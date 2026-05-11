$!Urge endurecer inspecciones por parte de PC en plazas comerciales tras el siniestro en Las Palmas

LOS MOCHIS._ El luto y la consternación que envuelven a la sociedad mochitense tras la tragedia en la Plaza Fiesta Las Palmas han encendido las alarmas en el Cabildo de Ahome. Ante el impacto del siniestro, el regidor priista César Emiliano Gerardo Lugo alzó la voz para exigir una revisión exhaustiva y el fortalecimiento de los reglamentos de seguridad en todos los centros de reunión masiva del municipio.

Durante la más reciente sesión ordinaria, el funcionario extendió su pésame a las familias enlutadas y deseó la pronta recuperación de los lesionados, enfatizando que este doloroso episodio debe marcar un parteaguas en la forma en que se supervisan los espacios comerciales.

“Los acontecimientos registrados la tarde de este jueves no solamente nos conmocionan como autoridades, sino también como ciudadanos y como seres humanos. Las imágenes de desesperación, el dolor de las familias y la movilización de los cuerpos de emergencia nos recuerdan la importancia de actuar con responsabilidad”, declaró el regidor ante el pleno.

Gerardo Lugo reconoció y aplaudió la heroica intervención de los cuerpos de auxilio, fue enfático al señalar que, aunque hay incidentes impredecibles, la estricta aplicación de la normativa puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.

Para materializar este refuerzo en la cultura de la prevención, el edil delineó una serie de exigencias clave que deben cumplirse a cabalidad en plazas, negocios y establecimientos así como una rigurosa actualización de los protocolos internos de emergencia de cada locatario.