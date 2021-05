Vamos a liberar las universidades de yugos políticos, dice Yolanda Cabrera

LOS MOCHIS._ La candidata de Redes Sociales Progresistas a la Gubernatura de Sinaloa advirtió que de ganar la elección liberará a las universidades de yugos políticos.

Yolanda Yadira Cabrera Peraza se refirió específicamente a la Universidad Autónoma de Sinaloa, institución en la que es maestra, además de ocupar la secretaría de Asuntos Académicos de su sindicato.

“Vamos también, en cuestión de justicia, a liberar las universidades de yugos políticos... Y le digo a los maestros, y principalmente de la universidad de donde yo vengo: valórate, empodérate, tu relación laboral y tu estabilidad laboral es un privilegio, y no puedes seguir endeudándote con partidos que te dicen que no tienen dinero y que al final la transparencia da a un lugar, y hablo precisamente del Partido Sinaloense, donde tiene 17 millones de pesos y no es posible que tú pongas de tu bolsa para seguir las campañas”, comentó.

De gira en Los Mochis este viernes, dijo durante una rueda de prensa que todos los candidatos de Redes Sociales Progresistas se comprometen ‘a ver por la seguridad y certeza laboral’ de los trabajadores universitarios.

“Muchos de mis compañeros se sienten presionados, y por eso les digo que no tengan miedo”, insistió.

Cuestionada sobre las presuntas amenazas que denunció durante el debate de hace una semana, Cabrera Peraza indicó que el cuerpo de abogados del partido sigue trabajando en eso, y aún están valorando si interpondrán una denuncia formal.

“Cuando alguien te llama y te amenaza, yo creo que tienes que valorar hasta dónde quieren que tú pares, y yo no voy a parar, y por eso les dije: no les tengo miedo”, expresó.

Según la candidata progresista, previo al debate recibió mensajes y una llamada amenazándola y condicionando su participación en dicho ejercicio democrático.

“Estas llamadas están relacionadas con el tema de la universidad”, se le preguntó.

“Sí, sí, así es... Pero como les digo, no me van a parar”, respondió

Y aunque dijo que no podía hablar mucho sobre quién estaba detrás de esos actos de intimidación, expuso que ‘muchas’ de las personas que le hablaron y que le pusieron mensajes ‘dependen’ de Héctor Melesio Cuén Ojeda, de Angélica Díaz Quiñónez, y del candidato de la alianza Morena-PAS a la Gubernatura, Rubén Rocha Moya.