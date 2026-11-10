Van por aulas más inclusivas en Ahome con la estrategia ‘Siembra Azul’

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de transformar los entornos escolares en espacios capacitados y respetuosos de la neurodiversidad, el Ayuntamiento de Ahome, la Secretaría de Educación Pública y Cultura y la organización Autismo Mochis IAP anunciaron el despliegue del programa interinstitucional “Siembra Azul”.

La iniciativa, enmarcada en la estrategia municipal “Un Ahome sin Violencia con Jornada de Paz” respaldada por el Alcalde Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, busca dotar de herramientas teóricas y metodológicas al personal docente, administrativo y a las familias de estudiantes dentro del espectro autista y otras condiciones del desarrollo.

Blanca de Jesús Solano Hernández, presidenta de Autismo Mochis IAP, explicó que la intervención no se limitará a pláticas aisladas, sino a una ruta integral de cuatro etapas: sensibilización de la comunidad escolar, formación docente específica por nivel educativo, seguimiento en aula y evaluación continua de resultados.

El Regidor Jesús Adrián Valdenebro López subrayó la urgencia de profesionalizar la atención en los planteles educativos para garantizar una verdadera integración.

“La inclusión educativa requiere algo más que sólo buena voluntad. Necesita información, capacitación, acompañamiento y sobre todo instituciones dispuestas a trabajar de manera muy coordinada”, afirmó, tras destacar la alianza entre dependencias como DIF Ahome, SIPINNA, la Secretaría de las Mujeres, COMPAVIF y Servicios Regionales de Educación.

En esa misma línea, Aurora Alcántar Castro, Secretaria General Ejecutiva Técnica de COMPAVIF, sostuvo que visibilizar y entender el autismo en el entorno escolar incide de forma directa en el hogar, previniendo situaciones de tensión o violencia intrafamiliar mediante la empatía y el conocimiento.

Para dimensionar el panorama actual de las aulas en el municipio, el titular de Servicios Regionales de la SEPyC en Ahome, José Cruz Macías Dueñas, informó que se distribuirá una encuesta en los planteles locales para recabar información clave sobre las necesidades del magisterio en materia de neurodiversidad.

Como parte de estas acciones de sensibilización, la regidora Lidia Adela Reyes Ley extendió la invitación a la ciudadanía para asistir al Sexto Foro de Autismo “Una mirada integral”, que se llevará a cabo el sábado 14 de noviembre en la Universidad Pedagógica del Estado de Sinaloa (UPES).

El registro iniciará a las 8:30 horas y el programa académico se desarrollará conforme al siguiente itinerario:

• 09:00 horas: Diagnóstico diferencial, impartido por Sergio Ugarte Anchondo.

• 10:00 horas: Nutrición en niños con autismo, a cargo de Adela Dorado Moreno.

• 11:00 horas: Integración sensorial, por Tomás Fernando Rodríguez López.

• 12:00 horas: ¿Está preparada la escuela para la neurodiversidad?, la ponente Fátima Lorena Zamarripa Ramos.