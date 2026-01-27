$!Van por multas de hasta 3 mil pesos y arresto para quienes porten machetes sin motivo laboral en Ahome

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de cerrar el paso a la violencia en las comunidades rurales y llenar el vacío legal que impide a la policía actuar preventivamente, la Comisión de Gobernación del Cabildo de Ahome y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana afinan los últimos detalles para penalizar el porte injustificado de machetes en la vía pública.
Durante una mesa de trabajo, la cual incluyó a líderes agrícolas y gobernadores tradicionales indígenas, se estableció el consenso para reformar el Bando de Policía, Gobierno y Justicia Cívica. Esta modificación busca facultar a los agentes para sancionar a quien transporte estos objetos punzocortantes fuera de un contexto laboral o cultural justificado.
Según lo estipulado en la reunión, las sanciones para los infractores particularmente los jóvenes que utilizan estos objetos para intimidar o reñir en las comunidades las sanciones irán desde el decomiso del arma hasta medidas más severas como lo son un arresto administrativo, de 12 a 36 horas; y multas económicas, de 10 a 30 Unidades de Medida y Actualización, lo que equivale a un rango de mil a 3 mil pesos aproximadamente.
César Emiliano Gerardo Lugo, regidor y secretario de la Comisión de Seguridad Pública, explicó que la medida nace de una urgencia operativa.
Actualmente, los elementos preventivos se encuentran atados de manos ante grupos de jóvenes (de entre 13 y 17 años) que deambulan armados.
”La Policía no tiene hoy la facultad de actuar ante una denuncia preventiva. Desafortunadamente, tienen que esperar a que ocurra una riña, a que haya pérdidas de manos o incluso de vidas para intervenir. Eso es lo que vamos a cambiar”, sentenció el regidor.
Carlos Francisco Rodríguez Ponce, titular de la SSPC en Ahome, enfatizó que la reforma ha sido una preocupación de años debido a la alta incidencia de lesiones en las sindicaturas.
Sin embargo, fue tajante al aclarar que el objetivo es regular, no criminalizar la herramienta de trabajo.
”Hay muy buena aceptación por parte de la comunidad y el ámbito de la agricultura. No es criminalizar el objeto como uso de trabajo, solamente es prevenir el delito”, puntualizó el funcionario, destacando que los propios gobernadores indígenas avalaron la medida al considerar que brinda certeza jurídica a quienes realmente usan el machete para la labranza.
Tras el respaldo de los sectores productivos y sociales, la iniciativa pasará al pleno del Cabildo de Ahome para su análisis y votación final.
Una vez aprobada y publicada, la ciudadanía podrá denunciar la presencia de personas armadas en espacios públicos, fiestas o eventos, activando la intervención inmediata de la autoridad municipal.