$!Van por multas de hasta 3 mil pesos y arresto para quienes porten machetes sin motivo laboral en Ahome

LOS MOCHIS._ Con el objetivo de cerrar el paso a la violencia en las comunidades rurales y llenar el vacío legal que impide a la policía actuar preventivamente, la Comisión de Gobernación del Cabildo de Ahome y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana afinan los últimos detalles para penalizar el porte injustificado de machetes en la vía pública.

Durante una mesa de trabajo, la cual incluyó a líderes agrícolas y gobernadores tradicionales indígenas, se estableció el consenso para reformar el Bando de Policía, Gobierno y Justicia Cívica. Esta modificación busca facultar a los agentes para sancionar a quien transporte estos objetos punzocortantes fuera de un contexto laboral o cultural justificado.

Según lo estipulado en la reunión, las sanciones para los infractores particularmente los jóvenes que utilizan estos objetos para intimidar o reñir en las comunidades las sanciones irán desde el decomiso del arma hasta medidas más severas como lo son un arresto administrativo, de 12 a 36 horas; y multas económicas, de 10 a 30 Unidades de Medida y Actualización, lo que equivale a un rango de mil a 3 mil pesos aproximadamente.

César Emiliano Gerardo Lugo, regidor y secretario de la Comisión de Seguridad Pública, explicó que la medida nace de una urgencia operativa.

Actualmente, los elementos preventivos se encuentran atados de manos ante grupos de jóvenes (de entre 13 y 17 años) que deambulan armados.