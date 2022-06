Vecinos de Alamito-Caimanero, en Guasave, amagan con parar obra si no les hacen a ellos también una carretera

GUASAVE. _ Vecinos de la comunidad de Alamito-Caimanero están amagando con parar los trabajos de ampliación de la carretera Guasave-Las Glorias, como una manera de presionar a las autoridades de que le den respuesta a la petición de construirles una carretera hacia su comunidad.

Héctor Enrique Ahumada Corrales, comisariado ejidal, comentó que este miércoles tenían previsto realizar esas acciones, pero decidieron no hacerlo para buscar este jueves un encuentro con el Alcalde Martín Ahumada Quintero.

“Mañana queremos entrevistarnos con el Presidente Municipal en Guasave, como a las 10:00 de la mañana, queremos que nos reciban”, expresó. “La demanda que tenemos es que queremos la carretera, la pavimentación, porque ya se van a venir las lluvias otra vez de vuelta y otro año igual”.

Dijo que con la primera lluvia que caiga, los jóvenes de la comunidad que tienen que ir a estudiar secundaria, preparatoria o profesional tendrán dificultades para salir del pueblo, por el mal estado en el que se pone el camino.

El representante de la comunidad agregó que cada año tienen problemas por el estado del camino en la temporada de lluvias y ahora está peor porque los dompes que están trabajando en la obra de la carretera Guasave-Las Glorias están sacando tierra y lo están dañando más.

“Las dos veces que he visto al Gobernador (Rubén Rocha Moya) le he solicitado por tres kilómetros de pavimentación. El sábado pasado estuve con él en La Reforma y dice que está en la agenda de él la pavimentación, pero la gente está desesperada, a lo mejor no le creen a uno lo que le dice”, aseveró.

Ahumada Corrales dijo que lo que le pedirán al Presidente Municipal, en caso de que los atienda este jueves, es que les ayude en la gestión ante el Gobierno del Estado para que esta obra se pueda concretar lo más pronto posible.