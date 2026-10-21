$!Vecinos de Fraccionamiento Virreyes, en Los Mochis, reclaman resolver colapso de drenajes y focos de infección

LOS MOCHIS._ Vivir entre malos olores, brotes de aguas negras y el temor constante a contraer enfermedades se ha convertido en la rutina diaria para las familias del fraccionamiento Virreyes, quienes denunciaron encontrarse en el total olvido por parte de las autoridades municipales ante el colapso de la red de alcantarillado sanitario en la zona. La acumulación de aguas residuales que brotan de los registros comunitarios ha transformado las calles del sector en auténticos focos de infección.

De acuerdo con los testimonios de los colonos, la peste en el ambiente es insoportable durante las 24 horas del día, impidiéndoles mantener abiertas las ventanas de sus hogares o realizar actividades al aire libre. La principal preocupación de los residentes recae en el impacto directo en la salud de la población infantil, Pues madres y padres de familia señalaron que varios niños de la zona ya registran cuadros de enfermedades gastrointestinales, infecciones en la piel y problemas respiratorios derivados de la exposición continua al ambiente contaminado.

Ante el agravamiento de la crisis sanitaria, los vecinos emitieron un llamado de auxilio urgente a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ahome para que acuda de inmediato con equipo especializado a desazolvar las tuberías y brindar una solución definitiva a la infraestructura colapsada.