$!Vecinos de San Fernando y Praderas en Los Mochis exigen detener ‘saqueo’ de áreas verdes; bloquean el bulevar Rosales

LOS MOCHIS._ Vecinos de las colonias San Fernando y Ampliación Praderas se unieron este miércoles en una protesta para exigir una respuesta de las autoridades municipales de Ahome, pidiendo el respeto de sus áreas verdes y la construcción de un parque lineal en el terreno de donación del primer sector, además de rechazar la construcción de Viviendas de Bienestar en el campo recreativo del segundo. Lucio Tarín, vecino de San Fernando, fue enfático al denunciar lo que considera un “saqueo” de bienes inmuebles del municipio.





“Estamos esperando las respuestas ya categóricas de las autoridades municipales, la exigencia es que no toque nuestro terreno de donación y que se construya un parque lineal, son más de 500 metros y también por la Agustina Ramírez”, señaló. Tarín explicó que el problema se remonta a una autorización incorrecta por parte del Ayuntamiento “Incorrectamente se les autorizó a los fraccionadores, en este caso a Cosi, al ingeniero Jorge García, que el área de donación fuera sobre un dren pluvial, como se puede apreciar aquí y ya que lo hicieron, pues ahora que pedimos respeto y le están queriendo meter mano los fraccionadores, los privados y están tratando de bienes inmuebles que administra el Ayuntamiento los están pasando, les están cambiando el uso del suelo y se están apropiando de ellos, es un saqueo, es un atraco lo que están cometiendo ellos contra la ciudadanía de Ahome y particularmente Los Mochis”, expresó. El inconforme señaló un presunto despojo sistemático de terrenos y que deberían de fincar responsabilidades por parte de las autoridades.





“¿Por qué están cambiando el uso del suelo a demasías, a canales, a drenes, a terrenos de donación y después aparecen ellos como propietarios?, debían de fincarse responsabilidades, es un atraco lo que están haciendo, por eso decimos que son rateros”, agregó. La propuesta de los vecinos de San Fernando es la restitución del terreno de donación que abarca de la Agustina Ramírez hasta la Leandro Valle y del Rosales hasta la calle Justo Sierra. Argumentan que el terreno es altamente valioso, con lotes promocionados a 10 mil pesos por metro cuadrado debido a su alta plusvalía. ”Estamos peleando que sea para desarrollo comunitario, que sea un parque lineal que lo disfrute la ciudad, que tenga sus bancas, que tenga sus estaciones de ejercicio, que puedan ponerle piedra al canal de desagüe y que lo aprovechemos toda la ciudadanía de Ahome,” concluyó Lucio Tarín. Por su parte, vecinos de ampliación Praderas se unieron al rechazo, liderados por Miriam Apolinar, quienes luchan por impedir la construcción de viviendas de bienestar en el campo que tienen catalogado como área verde. “Somos un grupo de vecinos que venimos de la ampliación Praderas, pues queremos que reubiquen el plan que tienen ellos de Casas de Bienestar, que las quieren hacer en la en el estadio que está como área verde, lo tenemos como área verde para nosotros”, explicó Apolinar.



