$!Vicefiscalía avanza en peritajes tras siniestro en plaza en Los Mochis; mantiene resguardo y atención a afectados

LOS MOCHIS._ Las autoridades de justicia continúan con las labores ininterrumpidas de investigación y peritaje en las instalaciones de la plaza comercial y el área de Las Palmas, luego de los hechos registrados recientemente.

El vicefiscal Jesús Arnoldo Serrano Castelo dio a conocer los avances del caso, asegurando que el perímetro se mantiene bajo un estricto protocolo de seguridad para evitar percances mayores.

“Hemos seguido procesando, que está el lugar resguardado por parte de policías de investigación, Protección Civil y creo que también Guardia Nacional”, destacó el funcionario estatal.

Serrano Castelo explicó que el pasado sábado se concretó una reunión con dos bloques de locatarios del inmueble con el propósito de brindarles asesoría jurídica y resolver sus dudas sobre el resguardo de sus bienes materiales. No obstante, el Ministerio Público aún se encuentra a la espera de que los dueños de los negocios formalicen los procesos legales.