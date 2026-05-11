$!Vicefiscalía avanza en peritajes tras siniestro en plaza en Los Mochis; mantiene resguardo y atención a afectados

LOS MOCHIS._ Las autoridades de justicia continúan con las labores ininterrumpidas de investigación y peritaje en las instalaciones de la plaza comercial y el área de Las Palmas, luego de los hechos registrados recientemente.
El vicefiscal Jesús Arnoldo Serrano Castelo dio a conocer los avances del caso, asegurando que el perímetro se mantiene bajo un estricto protocolo de seguridad para evitar percances mayores.
“Hemos seguido procesando, que está el lugar resguardado por parte de policías de investigación, Protección Civil y creo que también Guardia Nacional”, destacó el funcionario estatal.
Serrano Castelo explicó que el pasado sábado se concretó una reunión con dos bloques de locatarios del inmueble con el propósito de brindarles asesoría jurídica y resolver sus dudas sobre el resguardo de sus bienes materiales. No obstante, el Ministerio Público aún se encuentra a la espera de que los dueños de los negocios formalicen los procesos legales.
“Esperábamos el día sábado algún flujo importante de querellas, todavía no tenemos avanzado eso, entiendo yo que están preparando sus querellas, que están reuniendo la documentación necesaria que los legitima como ofendidos o como víctimas”, subrayó el vicefiscal.
Sobre los avances de los trabajos periciales técnicos para esclarecer el origen del siniestro, el titular de la Vicefiscalía enfatizó que aún continúa laborando en la zona, siempre con el acompañamiento preventivo de Protección Civil y el cuerpo de Bomberos. Debido a la gran extensión de la zona comercial afectada, las autoridades señalaron que este será un trabajo a largo plazo y dependerá de los tiempos que marque el propio equipo de investigación.
“Es un área muy extensa y cada perito tiene que hacer su revisión, recabar información, indicios aún no hay identificada una causa, ya ustedes vieron que había servicios periciales, ellos van a rendir su dictamen en su momento, de manera muy objetiva, muy profesional”, precisó Serrano Castelo.
Para organizar las labores de justicia y reparación de daños, la Fiscalía ha estructurado el caso en tres bloques principales de afectados:
- Familias que lamentablemente perdieron a sus seres queridos.
- Familias que tienen a víctimas lesionadas en centros médicos.
- Locatarios que sufrieron daños de tipo material en sus espacios de trabajo.
Para el caso de los afectados directos, el funcionario indicó que, si bien las víctimas no se han acercado masivamente a presentar denuncias formales debido a los procesos de duelo y recuperación, el Ministerio Público de Atención Temprana ha organizado equipos de trabajo para acudir con ellos.
A la par, se mantiene una constante supervisión en los hospitales y un trabajo coordinado con la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas para dar seguimiento a la evolución de los lesionados.