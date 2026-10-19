$!Vicefiscalía comparte con familiares a puerta cerrada los avances del feminicidio de María Fernanda tras protesta

LOS MOCHIS._ Tras la manifestación pacífica ciudadana registrada el día viernes 16 de octubre en las instalaciones de la Vicefiscalía Regional Zona Norte, la Fiscalía General del Estado sostuvo un encuentro a puerta cerrada con los allegados de María Fernanda, la joven con ocho meses de embarazo localizada sin vida en la colonia 12 de Octubre, para detallar el estado que guarda la investigación de su feminicidio.

El Vicefiscal en el norte de Sinaloa, Jesús Arnoldo Serrano Castelo, dio a conocer que dicha reunión ocurrió el pasado viernes 16 de octubre, luego de que familiares y amigos se manifestaran de manera pacífica para exigir el esclarecimiento del caso y la pronta captura de quien resulte responsable.

De acuerdo con el funcionario, el acercamiento permitió brindar certeza sobre los trabajos ministeriales que se desarrollan, asegurando que la familia mostró mayor tranquilidad al conocer las líneas de indagatoria, cuyos datos se mantienen bajo reserva por sigilo legal.